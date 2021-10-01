Mırdar ne demek? Mırdar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Uzmanlar tek tek açıkladı Altında kritik tarih...Uzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...#Altın Fiyatları
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meclis yeni yasama yılına başladı Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştirMeclis yeni yasama yılına başladı! 'Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir'#TBMM
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Akın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor 7 milyonu geçtiAkın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor! 7 milyonu geçti#Antalya
Belediye başkanlığı görevinden alınmıştı Salmana bir dava dahaBelediye başkanlığı görevinden alınmıştı! Salman'a bir dava daha#Yalova
Bir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altındaBir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altında#Uzun Covid
Bu haykırışa yürek dayanmaz Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördümBu haykırışa yürek dayanmaz! 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm' #Ekvador
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mırdar ne demek? Mırdar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Mırdar
Mırdar ne demek Mırdar kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Bazı kelimelerin anlamı pek çok kişi tarafından bilinirken bazı kelimelerin anlamı bilinmemektedir. Bu nedenle de anlamı bilinmeyen kelimeler ile ilgili internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mırdar ne demek? Mırdar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Mırdar kelimesi de çok fazla bilinen bir kelime değildir. Bu kelime çeşitli yerlerde duyulabilir. Bu nedenle de anlamı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle Türk Dil Kurumuna göre anlamı merak konusu olmaktadır.

 Mırdar Ne Demek?

 Mırdar kelimesinin tam karşılığı pis, kirli şeklindedir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Mırdar kelimesinin İslami yönden de anlamı bulunmaktadır.

 Mırdar Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 Mırdar kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre kirli, pis anlamlarına gelmektedir. İslam'da da iki değişik anlamı bulunmaktadır. Dini kurallar doğrultusunda doğru bir şekilde kesilen hayvanlara bu isim verilmektedir. Bir diğer anlamı de cinsel birliktelikten sonra yıkanmayan kimselere bu isim verilmektedir.

Mırdar kelimesi çoğunlukla televizyonlarda ve kitaplarda karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeden türetilmiş değişik söz grupları da bulunur. Mırdar etmek de bunlardan bir tanesidir. Kirletmek anlamına gelmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Mırdar