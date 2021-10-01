Mırdar ne demek? Mırdar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mırdar kelimesi de çok fazla bilinen bir kelime değildir. Bu kelime çeşitli yerlerde duyulabilir. Bu nedenle de anlamı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle Türk Dil Kurumuna göre anlamı merak konusu olmaktadır.

Mırdar Ne Demek?

Mırdar kelimesinin tam karşılığı pis, kirli şeklindedir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Mırdar kelimesinin İslami yönden de anlamı bulunmaktadır.

Mırdar Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Mırdar kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre kirli, pis anlamlarına gelmektedir. İslam'da da iki değişik anlamı bulunmaktadır. Dini kurallar doğrultusunda doğru bir şekilde kesilen hayvanlara bu isim verilmektedir. Bir diğer anlamı de cinsel birliktelikten sonra yıkanmayan kimselere bu isim verilmektedir.

Mırdar kelimesi çoğunlukla televizyonlarda ve kitaplarda karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeden türetilmiş değişik söz grupları da bulunur. Mırdar etmek de bunlardan bir tanesidir. Kirletmek anlamına gelmektedir.