Minos medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Minos uygarlığı nasıl yok oldu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
Beşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdiBeşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...#Yeni Malatyaspor
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Minos medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Minos uygarlığı nasıl yok oldu?

#Minos Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Nasıl Yok Oldu
Minos medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Minos uygarlığı nasıl yok oldu

Çağdaş kültürün ortaya çıkışında etkileri olan, tarihi eserleri ile günümüze izdüşümleri bulunan, kültür ve sanatta ağırlıkları hissedilen pek çok medeniyet vardır. Bu uygarlıklar adeta tarihin tozlu sayfalarından çağdaş dünyaya seslenmekteler. Mısır gibi, Sümerler gibi Minos Medeniyeti de böylesine öneme sahip bir uygarlıktır. Bu uygarlıklar merak edilmektedir. İşte, Minos medeniyet nerede kurulmuştur, özellikleri nelerdir, Minos uygarlığı nasıl yok oldu ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

 

Haberin Devamı

Minos Medeniyeti, Ege Denizinde bulunan bugünkü Girit Adası'nda hüküm sürmüş bir uygarlıktır.

Minos Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Minos Uygarlığı, bugünkü Girit Adası'nda kurulmuştur. Ege Denizi içindeki Girit Adası'nda Tunç Çağı'nda ve yaklaşık olarak MÖ. 3.500'lü yıllarda doğmuştur. Bu uygarlık en parlak dönemimi MÖ 2700- MÖ.1450 tarihleri arasında yaşamıştır.

Minos Uygarlığı aslında "Girit Uygarlığı"dır. Fakat Minos ismi İngiliz arkeologlar tarafından türetilmiştir. İngilizler, ülkenin mitolojik kralı "Minos" tan esinlenerek bu sözcüğü türetmişlerdir. Bu ifade daha sonra yerleşmiş ve kabul görmüştür.

Özellikleri Nelerdir?

Mino Medeniyetinin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır:

Minos Medeniyeti Tunç Çağında ortaya çıkmıştır.

Ege Denizi'nde bulunan Girit Adas'ında yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Minos Medeniyeti yaklaşık olarak MÖ.3500'lü yıllarda doğmuştur.

Arkeolojik kazılarda Girit adasında bu medeniyetten kalan saraylar ortaya çıkarılmıştır.

Arkeologlar Minos Uygarlığını 3 bölüme ayırarak incelemektedirler: Erken Minos Dönemi, Orta Minos Dönemi ve Geç Minos Dönemi.

Girit büyük ölçüde dağlarla kaplı bir adadır.

Girit adasında pek çok doğal liman bulunmaktadır.

Homeros'un yazdıklarına göre Girit Adasında 90 kent vardı.

Tarihçilere göre Minos uygarlığının yükselmesinden sonra büyük ihtimalle siyası ve idari olarak beş bölüme ayrılmıştı.

Bu bölümler arasında Tunç Çağı'na gelindiğinde farklılıklar da yaşanmaya başlandı diye düşünülmektedir.

Girit Adası'nın kuzeyinin "Knossos"tan, adanın güneyi "Festos"tan, adanın doğu ucunun "Kato Zakros"tan, adanın orta kesiminin "Malya"dan ve batı ucunun da "Halya"dan yönetildiği düşünülmektedir.

Giritlilerin deniz aşırı ülkeler ile alım-satım yaptıkları yani ticarette ileri düzeyde oldukları bilinmektedir.

Minos uygarlığının "kalay" ticareti yaptığı düşünülmektedir. Tunç Çağı'nın önemli bir ticari metası olan kalay, Minos'lulara bu alanda üstünlük sağlamaktaydı.

Girit ticaretinde "safran" ın da çok önemli bir ağırlığı vardı. Ege kıyılarında bolca bulunan safran ticarete konu olduğu gibi fresklerde de safran toplayıcılar betimlenmiştir.

Haberin Devamı

Giritlilerin ticaretini yaptıkları mallar arasında seramik, bakır ve altın, gümüş gibi kıymetli madenler de bulunmaktaydı.

Minoslu'ların ticaret ağı da epeyce genişti. Mezopotamya'dan İspanya kıyılarına kadar, Kıbrıs, Anadolu ve Mısır ile ticaret yaptıkları anlaşılmaktadır.

Minos uygarlığında kadın ve erkeklerin giysileri şu şekilde idi: Erkekler, omuzlarını örten peştamaller ve altlarına uzun etek benzeri giysiler giyerlerken, kadınlar da boydan elbiselerle örtünürlerdi. Kumaşlarda süslemeler olduğu da görülmektedir. Bu süslemeler daha çok geometrik formlar biçimindedir.

Girit uygarlığında kadın din görevlilerinin olması o dönemde kadın ve erkeğin eşit statüsünde olduğunu düşündürmektedir.

Haberin Devamı

Girit uygarlığının dini inancı ise bir tanrıçaya yapılan ibadet şeklinde idi.

Dil ve yazı konusunda henüz tam bir sonuca ulaşılamamıştır. Her ne kadar Girit'te bazı hiyeroglifler bulunmuşsa da Minos dili olup olmadığı bilinmemektedir.

Minos sanatı hakkında seramik kalıntılar fikir vermektedir.

Minos uygarlığında mimari özellikler açısından göze çarpan şehirlerin taşlı yollarla birbirine bağlanmış olmasıdır.

Girit evlerinin üstü genellikle dümdüz bir biçimde kapatılmıştır.

Girit uygarlığının mimariye en büyük katkısı, yukarısı daha geniş geniş sütun ve kolonlardır.

Minos Uygarlığı Nasıl Yok Oldu?

Minos ya da Girit Uygarlığı en parlak dönemini yaşadıktan sonra gücü zayıflamış ve eski etkinliğini yitiren Girit uygarlığına "Miken Kültürü" baskın gelmiştir. Bir başka tez de, yanardağ patlamaları ya da büyük doğal afetler Minos uygarlığının sonunu getirmiş olabilir şeklindedir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Minos Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Nasıl Yok Oldu

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk