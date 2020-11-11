Minimalizm nedir? Minimalist ne demek? Minimalizm akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Soyut ekspresyonizme tepki olarak doğan minimalizmde eserler estetik kaygılarla üretilmez. Pragmatizm akımının temelini oluşturan ''faydacılık'' bu akımın da temel ilkeleri arasında yer alır. Mimari eserlerde mat ve açık renkler tercih edilirken, resim ve heykellerde sadelik ön plandadır.

Minimalizm Nedir?

''Az'' anlamına gelen Minimal, ''Minimum'' sözcüğüyle aynı kökten türemiştir. Fransızca kökenli sözcüğün felsefede ''az ile yetinmek'', sanatta ise ''az imge ile çok şey anlatmak'' anlamında kullanılır. Mimari alanında başlayan akım tarihsel süreç içerisinde birçok sanat dalını etkilemiştir. Günümüzde ''Minimal sinema'', ''minimal dövme'' ve ''minimal dekorasyon'' başta olmak üzere farklı alanlarda birçok yeni akım ortaya çıkmıştır.

Minimalist Ne Demek?

Minimalizm akımının ilkelerini benimsemiş sanatçılara minimalist adı verilir. Minimalist sanatçıların birçoğu yenilikçidir. Eserlerinde deneysel ve avangard olarak nitelendirilen yeniliklere imza atarlar. Bazılarının eserlerinde Pop Art akımının etkisi bariz bir şekilde görülür. Bu akımın içerisinde yer alan mimarlar, dar alanları bile en ekonomik ve işlevsel kullanmalarıyla biliniyor. Bu akıma bağlı yönetmenlerin sinema eserleri ise ''sanat filmi'' ya da ''festival filmi'' olarak tanımlanıyor.

Minimalist yönetmenlerin çektiği filmler çok az aksiyon sahnesi ve diyalog içerir. Kamera gene de hareketsizdir. Sinema filmlerinde, diğer sanat dallarının aksine görsellik de senaryo kadar önemlidir. Birçok sahne fotoğraf karelerinin estetiğini taşır. Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan da minimalist sinemanın en başarılı yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bir ya da iki enstrümanla icra edilen müzikler ise ''minimalist müzik'' kategorisine girmektedir. Birçok sözsüz olan bu bestelerde de sadelik ön plandadır.

Minimalizm Akımının Kurucusu Kimdir?

Minimalist heykelin öncü ismi Richard Serra'dır. Amerikalı heykeltıraş, mermerden ve taştan yaptığı heykellerinde metal saclar kullanıyor. Yenilikçi bir anlayışa sahip olan sanatçının Amerika dışında İngiltere, Fransa ve İspanya'da da birçok heykeli sergilenmektedir.

Minimalist sinemanın en önemli isimlerinin başında ise Fransız Yeni Dalga akımının yönetmenlerinden biri olan Robert Bresson geliyor. 50'li ve 60'lı çektiği filmler, kendisinden sonra gelen birçok sinemacıyla örnek oldu. Kendine özgü bir sinema dili olan Fransız yönetmen, film projelerinde profesyonel isimlerle değil amatör oyuncularla çalıştı.

Fransız müzisyen Olivier Messiaen, minimal müziğin kurucusudur. Aynı zaman klasik müzik bestecisi olan Messiaen'ın müzik kariyeri boyunca 20'den fazla albüm çıkardı.

Minimalizm Akımının Örnekleri, Temsilcileri ve Eserleri

1- Minimalist Sinemacılar ve Filmleri

Nuri Bilge Ceylan: Bir Zamanlar Anadolu'da, Mayıs Sıkıntısı, Kış Uykusu, Üç Maymun, Ahlat Ağacı

Andrey Tarkovski: Ivan'ın Çocukluğu, Andrey Rublev, Silindir ve Keman, Solaris, Stalker, Bugün Kimse İşten Çıkarılmayacak

Bela Tarr: Karanlık Armoniler, Torino Atı, Şeytan'ın Tangosu, Avrupa Manzaraları

Terrence Malick: İnce Kırmızı Hat, Yaşam Ağacı, Yeni Dünya: Ameika'nın Keşfi, Cennet Günleri

Robert Bresson: Rastgele Balthazar, Bir İdam Mahkumu Kaçtı, Jean Darc'ın Davası, Bir Taşra Papazının Günlüğü

2- Minimalist Heykeltıraşlar ve Ressamlar

Richard Serra: Bramme for the Ruhr-District ve Giuditta ed Olofome Heykeli

Carl Andre: Secret His ve Three Sachem Heykeli

Dan Flavin: A Primary Picture ve Monument for V. Tatlin 1

Robert Morris: Lead and Felt Heykeli ve Philadelphia Labirenti

3- Minimalist Müzisyenler ve Albümleri

Olivier Messaien: Pour La Fin Du Temps ve Des Canyon Aux Etoiles

Steve Reich: Six Marimbas ve Early Works