Miniklere ‘okul öncesi’ şenliği

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2 Eylül’de başlayacak. Miniklerin okula ‘merhaba’ demesine çok kısa bir süre kalırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve önemini anlatmak için İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi. ‘Okul öncesi eğitimi tanıtımı etkinlikleri’ne eğitim kurumları, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÖĞRENME ALANLARINI DENEYİMLEDİLER

Şenlik tadında geçen etkinlikte, minik öğrenciler kâğıttan ebru atölyesine, okçuluktan görsel sanatlara, robotik kodlamadan bilimsel deneylere kadar pek çok öğrenme alanını deneyimledi. Ayrıca çocuklar, sahne gösterisi ve performanslarla da yaz tatilinin son günlerinin tadını çıkardı. Rehberlik öğretmenlerinin de yerini aldığı etkinlikte veliler, okula uyum konusunda bilgilendirildi ve akıllarındaki soru işaretlerini giderme fırsatı buldu.

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ETKİNLİKLERE DEVAM EDİLECEK

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, okul öncesi öğretimin, eğitim kademesinin ilk ve en önemli aşaması olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“İlk kez Türkiye’de okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar bir dikey ve yatay bütünlüğü olan bir program hazırlamış olduk. Dolayısıyla okul öncesi programlarımız artık bütün müfredatın bir parçası şeklinde. Bu tür etkinliklerle çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin gelişiyor, yaşıtlarını daha iyi tanıyorlar. Bu tarz etkinliklere diğer illeri de kapsayacak şekilde devam edilecek.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise 2 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında İstanbul’da yaklaşık 250 bin öğrencinin ilkokul 1’nci sınıfla buluşacağını belirterek, 0-6 yaş grubu her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almasının önemli olduğunu vurguladı.

AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ

Etkinliğe katılan Yıldız Erten Anaokulu Müdürü Gülbahar Uysal, “Programda çocuklar için çeşitli atölyeler düzenlendi ve bazı sahne gösterileri de yapıldı. İstanbul’un pek çok yerinden bu etkinliğe katılan okullar, çocuklarla ailelerini okul öncesi eğitim hakkında bilgilendirdi” dedi. Etkinlikte yer alan veli Selin Altuntaş ise, “Çok güzel bir programdı ve çocuklarımız burada olmaktan oldukça keyif aldı. Okullar açılmadan önce çocuklar burada arkadaşlarıyla çeşitli aktiviteler yaptı” diye konuştu.