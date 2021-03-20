Miniklere nostaljik afiÅŸlerle eÄŸitim

AÅŸaÄŸÄ± FÄ±ndÄ±klÄ± KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokulunda sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan Mustafa ÃœstÃ¼n, eÄŸitim hayatÄ±na yeni baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerine gÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanacaklarÄ± temel bilgileri en iyi ÅŸekilde Ã¶ÄŸretmek amacÄ±yla nostaljik ders afiÅŸleri toplamaya baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'daki sahaflar baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerindeki emekli Ã¶ÄŸretmenlerden bulabildiÄŸi afiÅŸlerini satÄ±n alan ÃœstÃ¼n, bunlarÄ± sÄ±nÄ±fÄ±nda sergiliyor.Â Â Â Â Â

100'E YAKIN DERS AFÄ°ÅžÄ°NE ULAÅžTIÂ Â Â Â Â

ÃœstÃ¼n, sÄ±nÄ±fta zengin iÃ§erikli ders ortamÄ± oluÅŸturmaya Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini, bu nedenle nostaljik ders afiÅŸlerine ilgi duyduÄŸunu sÃ¶yledi. Ders afiÅŸlerini toplamak iÃ§in birÃ§ok sahafÄ± gezdiÄŸini belirten ÃœstÃ¼n, "Ã–nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± Ä°stanbul BeyoÄŸlu'ndaki sahaflardan elde ettim. 100'e yakÄ±n nostaljik ders afiÅŸine ulaÅŸtÄ±m." dedi.Â Â Â Â Â

AfiÅŸlerde mevsimlerden Ã§iftÃ§iliÄŸe, kÃ¶y yaÅŸantÄ±sÄ±ndan okullardaki davranÄ±ÅŸ kurallarÄ±na, hatta gÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanÄ±lan aletlerin tanÄ±mÄ±na kadar pek Ã§ok yararlÄ± bilgi yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ÃœstÃ¼n, "Ders afiÅŸleri genellikle dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ ressamlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§izilmiÅŸ, Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶ÄŸrenmesini kolaylaÅŸtÄ±ran ve Ã¶ÄŸrendiklerinin akÄ±lda kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayan gÃ¶rseller iÃ§eriyor. GÃ¶rsel ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla hafÄ±zalarda iz bÄ±rakan ders afiÅŸleri kalÄ±cÄ± Ã¶ÄŸrenmeye, yaratÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye, hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olan materyallerdir. EÄŸitim Ã¶ÄŸretimde bu tÃ¼r Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±lmasÄ± kavramlarÄ± somutlaÅŸtÄ±rÄ±r, Ã¶ÄŸrencilerin dikkatini canlÄ± tutar." ifadelerini kullandÄ±.Â Â

AFÄ°ÅžLERE BAKMAKTAN KENDÄ°MÄ° ALAMIYORUMÂ Â

Bu tÃ¼r gÃ¶rsellerin sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi iÃ§in son derece Ã¶nemli olduÄŸuna dikkati Ã§eken ÃœstÃ¼n, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"BulduÄŸum gÃ¶rseller Ã§ok etkileyiciydi, ben de alÄ±p sÄ±nÄ±fÄ±ma astÄ±m. Ã–ÄŸrencilerim Ã§ok beÄŸendi. Bir Ã¶ÄŸrencim, 'Bunlara bakmaktan kendimi alamÄ±yorum' dedi. Ã–ÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±ma, idarecilerime sergiledim ve Ã§ok gÃ¼zel geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±m. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n ilgisini Ã§ekeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve yakÄ±n zamanda ilÃ§emizi ziyaretinde afiÅŸleri kendisine ulaÅŸtÄ±rma imkanÄ±m oldu. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±za ilgisi ve desteÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mÄ±ndan onur duydum. Ã–ÄŸrencilerim, okulum, ilÃ§em adÄ±na gurur verici."Â Â Â Â Â

ÃœstÃ¼n, daha fazla afiÅŸe ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek "YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r Hollanda'da yaÅŸayan ve ders afiÅŸleri koleksiyonu yapan Ali YaÄŸcÄ± Bey ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ãœlkesine duyduÄŸu Ã¶zlem ve eÄŸitime duyduÄŸu sevgiyle ders afiÅŸleri ve eÄŸitim materyalleri biriktirmiÅŸ. Bir araya getirdiÄŸimiz ders afiÅŸlerinin Ã§ok deÄŸerli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

BAKAN SELÃ‡UKâ€™TAN TEÅžEKKÃœR

Ã–ÄŸretmenin, Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zveri, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un da takdirini kazandÄ±. Bakan SelÃ§uk, 9 Mart'ta nostaljik ders afiÅŸlerine ait gÃ¶rseli sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak "Ã‡orum Sungurlu AÅŸaÄŸÄ± FÄ±ndÄ±klÄ± KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokulundan Mustafa ÃœstÃ¼n Ã¶ÄŸretmenim muhteÅŸem bir koleksiyon oluÅŸturmuÅŸ. Bir de sergi aÃ§mÄ±ÅŸ. KÃ¶y tanÄ±ma rehberinden mevsimlere, nasÄ±l bir gÃ¼zellik ve emek... TeÅŸekkÃ¼rler." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Â

Â