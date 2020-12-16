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Eğitim
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Miniklere ders başı

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Miniklere ders başı
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Pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, anasınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir” demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı da kararı “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, anasınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, COVID-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” diye duyurdu. Bu kapsamda yurt genelindeki anaokulları, gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitim yapmaya başladı.

Miniklere ders başı

Nevşehir’de de anaokuluna dün sabah saatlerinde velileri tarafından getirilen minik öğrenciler, ateşlerinin ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptı. Miniklerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutluluğu gözlerinden okundu.

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