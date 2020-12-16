Miniklere ders başı

Milli Eğitim Bakanlığı da kararı “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, anasınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, COVID-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” diye duyurdu. Bu kapsamda yurt genelindeki anaokulları, gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitim yapmaya başladı.

Nevşehir’de de anaokuluna dün sabah saatlerinde velileri tarafından getirilen minik öğrenciler, ateşlerinin ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptı. Miniklerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutluluğu gözlerinden okundu.