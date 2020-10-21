Minikler uzay yolcusu

İzmir’de bulunan ve şimdiye kadar yedi yaş üzeri çocuklarla yetişkinlere yönelik uzay eğitim programları düzenleyen Uzay Kampı Türkiye, yeni eğitim döneminde kapılarını 5-6 yaş grubundaki küçüklere de açtı. Yeni dönemde sunduğu programlara, miniklere yönelik seçenekler de ekleyen Uzay Kampı Türkiye, 5-6 yaş grubundaki çocukların ebeveynleriyle birlikte katılacağı ‘Minikler Uzayda-Aile Turu’ ve anaokullarına yönelik hazırlanmış ‘Minikler Uzayda-Anaokulu Turu’ olmak üzere iki ayrı eğitim programı ile miniklere uzay ortamında neşeli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Uzay Kampı Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandemi nedeniyle en yüksek hijyen koşullarının sağlandığı Gaziemir Ege Serbest Bölgesindeki tesislere, aileler ve okullar güvenle küçük çocukları gönderebilir. Uzay Kampı Türkiye’nin 5-6 yaş grubuna özel olarak hazırladığı ‘Minikler Uzayda-Aile Turu’ programında; Güneş sistemindeki gezegenler, roketlerin temel çalışma prensipleri, uzayda bitki yetiştirme ve uzayda egzersiz yapmanın önemi konuları bu yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim teknikleriyle sunulacak. Eğlenceli ve eğitsel etkinliklerle oluşturulan program, hafta sonları düzenlenecek. Astronotların uzayda nasıl çalıştıkları, uzayda egzersiz yapmanın önemi ve uzayda bitki yetiştirme gibi aktivitelerin olacağı; anaokullarının 5-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan ‘Minikler Uzayda-Anaokulu Turu’ programı ise hafta içi gerçekleşecek.”