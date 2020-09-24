Minikler sosyal mesafeli oynamayı öğreniyor

Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, yüz yüze eğitimin kapsamında öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla sosyal mesafe halkalarının içerisinde Erik dalı oynadı. Öğrenciler, okulun hoparlörlerinden çalınan Erik dalı şarkısı eşliğinde kendilerine ayrılan alanlarda sosyal mesafeli bir şekilde doyasıya eğlendi.

Uzun bir aradan sonra okulların yeniden açılmasının sevincini yaşadıklarını belirten okul müdürü Atilla Öztürk, şunları anlattı:

“Öğrenci ve öğretmenlerden gelen bu talep doğrultusunda bu etkinliği düzenledik. Amacımız okula yeni başlayan öğrencilere okulu sevdirmek. Çocuklarımıza ‘Okulların açıldığı ilk gün ne yapmak istersiniz?’ diye sorduk öğrencilerimiz de ‘Okul bahçesinde oyun oynamak istiyoruz’ dedi. Derse girmek isteyenler de oldu ama öğrencilerimizin yüzde 90’ı okul bahçesinde öğretmenlerle beraber oyun oynamak istedi. Biz de kendilerine söz verdik. Okulların açıldığı ilk gün sizlerle beraber halay çekeceğiz, oynayacağız dedik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağı sözünü vermişti. Biz de bu söze istinaden hem bizim verdiğimiz sözümüzü hem de bakanımızın talebini yerine getirmek üzere ilk teneffüsümüzde açtığımız müzikle bahçede eğlendik. Hem çocuklarımız eğlendi hem de mesafeli bekleyen velilerimiz eğlendi.

ÇOCUKLARA OKULU SEVDİRMEMİZ LAZIM

Yaptığımız etkinlikle olumlu tepkiler aldık. İlkokulda okulun açıldığı ilk gün çok önemli. Eğer çocuğumuz okulu severse, öğretmenini severse eğitimde başarılı oluyor. Çocuk sevmeyerek başladığı zaman sıkıntı oluyor. Ağlayan çok fazla öğrencimiz oluyor bazıları sınıfa girmek istemiyor. Bu çocuklarımıza okulu sevdirmemiz gerekiyor. Bu olayda bizim üzerimize düşeni yaptık, çocuklarımız ok mutlu bir şekilde okula gelip gidiyorlar. Çocuklarımız okul içerisinde verilen talimatlara uyuyor, keşke büyüklerimiz de çocuklarımız kadar kurallara uyabilse.”