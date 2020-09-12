Minikler ilk hafta bir gün okula gidecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ‘bir gün yüz yüze eğitim’ şeklinde gerçekleştirilecek.

VELİ İSTERSE GÖNDERMEYEBİLİR

Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okulöncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30’ar dakikalık beş etkinlik saati şeklinde uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okulöncesi eğitim kurumlarında yine günde 30’ar dakikalık beş etkinlik saati olarak haftada iki gün eğitim yapılacak.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitimin ilk haftasında bir gün 30’ar dakikalık beş ders saati süreyle uyum eğitimi, sonraki hafta ve devamında iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapacak.

10’AR DAKİKALIK TENEFFÜS SÜRESİ

Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için gerekli planlamalar yapılacak.

Kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.