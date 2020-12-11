Minik Picasso İzmir için çalıştı

Almanya'da ‘Minik Picasso’ olarak anılan sekiz yaşındaki ressam Mikail Akar, Yunan ressam Niko Nikolaidis ile yaptığı resmin satışından elde ettiği 7 bin 500 avroyu, İzmirli depremzedelerin yararına kullanılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) banka hesabına yatırdı.

Resme dört yaşında başlayan ve eserleri sanatseverlerin beğenisini toplayan küçük ressam Mikail Akar, babaannesinin yaşadığı İzmir'deki depremzedeleri unutmadı. Daha önce de çeşitli yardım faaliyetleri için resim yapan Mikail Akar, İzmir'deki depremzedeler için Yunan ressam Niko Nikolaidis ile bir resim çalışması gerçekleştirdi. İkili ‘Samir’ ismini verdikleri tabloyla 10 büyük boy fotoğraf baskısını internet üzerinden düzenlenen müzayedede satışa çıkarttı. Mikail Akar, resimlerin satışından elde edilen ve kendi payına düşen 7 bin 500 avroyu depremzedeler yararına kullanılması için banka aracılığıyla AFAD'a gönderdi.

‘OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM’

Baba Kerem Akar, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yaptığı açıklamada, İzmir'e oğluyla son olarak depremden bir hafta önce geldiklerini söyledi. Oğlunun duygusal yapıya sahip olduğunu anlatan baba Akar, şöyle konuştu:

"Televizyondan izlerken, depremden etkilenen çocuklar ve ailelerine yardım etmek için tablo yapmaya karar verdi. Yunan ressam da oğluma bu süreçte destek oldu. Beraber ortaya bir eser çıkardılar. Daha önce Afrika'da açlık sorunu yaşayanlar ve Almanya'daki evsizlere yardım etmek için de resimler yapıp satmıştı. Oğlumla gurur duyuyorum. O, çok duyarlı bir çocuk. Umarım Türkiye ve İzmir bir an önce yaralarını sarar."

‘UMARIM DEPREMZEDELERİN YÜZÜNÜ BİRAZ DA OLSUN GÜLDÜRMÜŞÜMDÜR’

Mikail Akar ise gönderdiği video mesajla duygularını paylaştı. Depremzedeler için bir şeyler yapmaya karar verdiğini söyleyen Akar, "Türkiye'nin benim yaşamımda ayrı bir yeri var. Umarım o zor günlerden sonra depremzedelerin biraz da olsun yüzünü güldürmüşümdür. Umut ediyorum ki o günler biran önce geçer" dedi.