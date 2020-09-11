Minik öğrenciler 21 Eylül’de okullarda... İlk hafta 1 gün gidip 5 ders yapacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ‘1 gün yüz yüze eğitim’ şeklinde gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ

Okulöncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30’ar dakikalık beş etkinlik saati şeklinde uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okulöncesi eğitim kurumlarında yine günde 30’ar dakikalık beş ders olarak haftada iki gün eğitim yapılacak. Okulöncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında bir gün 30’ar dakikalık beş ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

ÖĞRENCİLER HANGİ DERSLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİMLE ALACAK?

MEB, yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak olan okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada iki gün 3’er ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün 1’er ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün 1’er ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu derslerle ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.