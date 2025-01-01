Minik Dede Efendiler, Itriler yetişecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan okul öncesi müzik eğitimi programı İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Erten Anaokulu’nda başlatıldı. İlk defa bir devlet okulunda uygulanacak olan bu programla, okuldaki yaklaşık 160 öğrenci gitardan kemana, bağlamadan darbukaya farklı enstrümanlarla eğitim görecek. Bu uygulamanın kısa zamanda hem İstanbul’a hem de ülke geneline yayılmasını beklediğini dile getiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şunları söyledi:

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“Erken çocukluk yani özellikle 36 ile 72 aylık zaman diliminde çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi oldukça önemli. Onların zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimlerine odaklanmak da eğitim öğretimin temelini oluşturuyor. Biz de bu amaçla, okul öncesinde müzik ve sanat eğitimini bir program dahilinde yıl boyunca öğrencilerimize sunmaya başlıyoruz. Bu okulda nice Dede Efendiler, Itriler, Münir Nurettin Selçuklar yetişecek. Bu vesileyle çocuklarımızın içinde gizli kalan yetenekleri erken yaşta keşfedeceğiz ve onların ilerleyen yıllarda akademik olarak güçlü bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunacağız.

AKADEMİK KURUL GÖREV ALACAK

Bu yıl İstanbul’da ilk kez müzik ve sanat programını uygulayan ortaokulumuzu açtık. Bu ortaokulumuz ile İstanbul Üniversitesi Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi, anaokulumuzu akademik olarak destekleyecek ve yakından takip edecek. Önümüzdeki yaz döneminde de buradaki öğrencilerimizin seçimi için özel kurul görev yapacak. Ancak bu, okula sadece yeteneği olan çocukların kabul edileceği anlamına gelmiyor. Burada okuyan tüm çocuklar, okuldaki sanat ve müzik ortamından yararlanacak. Diğer yandan önümüzdeki yıl İstanbul’un tüm ilçelerindeki anaokullarının en az bir sınıfında bu müzik eğitimi programı uygulanacak.”

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‘GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE GÖRE EĞİTİM ALACAKLAR’

Okul Müdürü Gülbahar Uysal, okuldaki çalışmalara hem akademisyenlerin hem uzmanların hem de öğretmenlerin katkı sağlayacağını belirterek, “Teknik kısımları müzik öğretmenleri yürütecek, müzik kültürü ile ilgili diğer temaları da okul öncesi öğretmenlerimiz çalışacak. Dolayısıyla çocuklar, yaş ve gelişim özelliklerine uygun şekilde eğitim alacaklar. Okulun tamamında öğrenciler müzik eğitiminden faydalanacak ancak bir sınıf özelinde daha ağırlıklı bir müzik programı uygulanacak” dedi.

Kızım Begüm 6 yaşında ve hayata ilk adımlarını attığı bu yerde müzikle büyümesi beni çok mutlu edecek. Begüm’ün dedesi saz çalıyor, kuzenlerim konservatuarda okuyor ben de şarkı söylerim. Begüm’ün de müzik kulağı inanılmaz iyi. Ayrıca duygularını da müzikle ifade ediyor. O nedenle kızımın burada müzikle yetişmesini istiyorum.Kızım Bade bu anaokulunda 3 yaş grubunda eğitim görüyor. Okulun, müzik anaokuluna dönüşmesi bizi çok mutlu etti. Bade burada 3 yıl daha eğitim alacak ve onun becerilerinin gelişmesi noktasında bu okulun çok fazla yarar sağlayacağına inanıyorum. Kızımın ritim duygusu yüksek ve aynı zamanda burada alacağı müzik eğitiminin de onun akademik yaşamına büyük katkı sunacağını düşünüyorum.Okulda birçok müzik aleti var, hepsini çalmak istiyorum. Ama en çok kemanı denemek istiyorum. Begüm Bilecen, öğrenci: Okulumu çok seviyorum. Burada bir sürü enstrüman var. Ben aralarında en çok davulu seviyorum.Beren Alya Soraç, öğrenci: Gitar ve djembe çalmayı biliyorum. Bu aletleri çalmayı okulumda öğrenmeye başladım.