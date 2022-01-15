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Minibüs nasıl yazılır? Minibüs kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Minibüs nasıl yazılır Minibüs kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Günümüzde en sık kullandığımız kelimeler arasında minibüs yer alıyor. Günlük hayatta içinde sıkça kullanılan bu kelime, pek çok kişi tarafından yanlış bir şekilde yazılıyor. Doğru yazdığımızı sandığındaki pek çok kelimeyi çoğu zaman yanlış yazabiliyoruz. Bu nedenle kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek ve kelimeleri buna göre yazmak gerekir. Minibüs nasıl yazılır sizler için derledik.

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 Dilimizde günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimeler arasında minibüs kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin yazılışında ise, çoğu zaman yazım yanlışı yapılıyor. 

 Minibüs Nasıl Yazılır? 

 Dilimizde bazı kelimelerin yazılışında sıkça yanlışlık yapılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de minibüs kelimesidir. Bu kelime, bazı kişiler tarafından bazen “minibüs” bazen de “münübüs” şeklinde yazılabiliyor. Fakat resmi Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı ise, “minibüs” şeklindedir. 

 Minibüs Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dilimizde yazılışından emin olmadığımız sözcüklerin doğru yazılışına Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde yer alan yazım kılavuzundan bakabilirsiniz. Ülkemizde pek çok kelimenin yazılışı yanlış biliniyor. Bu kelimeler arasında ise, minibüs kelimesi de yer alıyor. 

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 Ülkemizde bu kelime bazen minibüs bazen de münübüs şeklinde yazılıyor. Fakat TDK güncel sözlüğüne göre bu kelimenin doğru yazılışının “minibüs” olduğu belirtiliyor. Münübüs şeklinde yazılması durumunda ise ortaya büyük bir yazım yanlışı çıkıyor. Bu nedenle kelimelerin doğru yazılışına dikkat etmek ve TDK sözlüğünde belirtilen yazılışına göre yazmak gerekir.

 

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