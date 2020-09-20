'Mini mini birleri heyecanla bekliyoruz'

Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin ilk dersi yarın yapılacak. Okul öncesi ve birinci sınıflar, ilk uyum haftasında okula 1 gün gidecek. 3 hafta sonra pandeminin seyrine göre diğer öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse öğretmenler, çocukların ilk günlerinde kendilerini güvende hissetmeleri için yaklaşık 7 ay boyunca ara vermeden çalıştı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE

Özellikle son bir haftadır ülke genelindeki tüm okullar dezenfekte edildi. Birçok yerde öğretmenler kolları sıvadı. Kimi sınıfları temizledi, kimi ellerine fırça boya aldı, çocukların temassız oyun oynayabilmeleri için okul bahçesine çemberler çizdi.

Veliler, öğrenciler ve öğretmenleri kadar heyecanlı olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter’dan paylaşımında, “Çevrenizde 1’inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin” dedi. Selçuk, “Çocuklarımızı, okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız. Önümüzdeki 3 hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı” açıklamasını yaptı. Gaziantep Suboğazı İlkokulu’nda öğretmenler ilk ders zili için sınıfları dip köşe temizledi.

ANLIK BİLDİRİM SİSTEMİ HAZIR

Bakan Selçuk, tedbirler kapsamında, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları arasında entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması oluşturulduğunu açıkladı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve servis şoförlerinde olası bir risk çıkması halinde, okul yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Okul yönetimi, bildirimin ardından Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayıp, tedbir alacak. Sistem, olası bir riskte öğrencinin sınıfındaki ve okul servisindeki diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

TERS A’LI AÇILIŞ MESAJI

Ters yazılmış bir A harfi fotoğrafı paylaşan, kendisinin ilk yazdığı A harfinin bu şekilde olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Velilerimiz arasında, ‘Uzaktan eğitim sürecinde 1’inci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenemeyecek veya çok zorlanacak’ diye bir algı var. Okuma yazma öğrenilir. Biraz zaman alacak ancak uzaktan eğitimdeki 1’inci sınıf öğrencileri de öğrenecek.”