Mineraller nelerdir ve enerji verirler mi? Minerallerin görevleri ve özellikleri

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Vücudumuz mineralleri tek başına oluşturamamaktadır. İnsan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır. İnsan vücudunda yaklaşık %4 oranında mineral bulunmaktadır. İnsanların yaşamsal faaliyetini sürdürebilmesi için vücudunda mineral olması gerekmektedir. Mineraller doğada da bulunmaktadır.

Mineral Nedir?

İnsan vücudunda minerallerin bulunması gerekmektedir. İnsan vücudunun minerallere duyduğu ihtiyaç çok fazladır. Doğada mineraller oldukça çeşitli bulunmaktadır. Bir vücudun sağlıklı kalabilmesi için mineral alınması şarttır. Bazı yiyecek ve meyveler bu mineral ihtiyacını gidermek için tüketilebilmektedir.

İnsan vücudu için en önemli mineraller; demir, bakır, kalsiyum, magnezyum, çinko, iyot sıralanabilir. İnsan vücudu tüm bu mineraller ihtiyaç duymaktadır. Bu mineraller yiyecek veya takviye ürünler ile karşılanması gerekmektedir.

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Mineraller Enerji Verir mi?

Vücudumuz minerallere ihtiyaç duymaktadır. Mineraller inorganik bileşenlerdir. İnorganik bileşenleri insan vücudu üretmemektedir. Mineraller vücudumuz düzenlemektedir. Mineraller enerji üretmez. Sinir sistemi ve dolaşım sistemi gibi çeşitli sistemleri düzenlemek üzere çalışmaktadır.

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Mineraller kana karışarak vücudumuzun farklı bölgelerine giderek fayda sağlamaktadır. Kas, diş ve kemik oluşumunda mineraller çok önemlidir. Mineral eksiği olan bir insan daha sık hastalanmaktadır. Minerallerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

RNA ve DNA oluşumda etkilidir.

Cinsel gelişimi sağlamaktadır. Cinselliğin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Kemik, diş ve kan oluşumunda önemli bir görevi vardır.

Hücre korumasında yardımcı olmaktadır.

Kalp ritminde önemli bir rol oynamaktadır.

Minerallerin Özellikleri Nedir?

Mineralle inorganiktir. Vücudumuz inorganik bileşenleri üretememektedir. Vücudumuzun hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için minerallere ihtiyaç duymaktadır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineraller ve özellikleri şu şekildedir:

Kalsiyum; insan vücudunun sağlıklı olması için gerekli minerallerdendir. Kalsiyum insan vücudunda daha çok kemiklerde bulunmaktadır. Vücudun geri kalan fonksiyonlarında da yer almaktadır. Sağlıklı ve güçlü dişler için kalsiyum minerali çok önemlidir. İnsan vücuduna giren gıdaların hücre zarından geçebilmesi için kalsiyuma ihtiyaç duymaktadır.

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Sodyum; vücutta bulunan su dengesini koruma görevindedir. Tüketilen besinleri hücre duvarından geçirmede görev almaktadır. Kas ve sinir sistemlerinin düzgün ve sağlam olması için sodyuma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakır; karaciğerde depolanmaktadır. Vücut dokusunun yeniden oluşması için gereklidir. Beyin ve bağ dokusu için bakır çok önemlidir.

Krom; vücutta bulunan şekerin parçalanmasında yardımcı olmaktadır. Kolesterol düzeyinin kontrolünde yardımcı olmaktadır. Vücutta olan hormonlar için çok önemlidir.

İyot; tiroit bezlerinde bulunmaktadır. Enerji ve kilo alımlarında büyük rol almaktadır. Zihinsel fonksiyonları düzenlemektedir.

Demir; kırmızı kan hücresi, enzim ve kas pigmenti üretimi için çok önemlidir. Demir insanı hastalıklara karşı korumaktadır.

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Magnezyum; kasların ve sinir sistemi gelişmesinde önemli rol almaktadır. Sakinleşmeye yardımcı olmaktadır. Kanda bulunan şekeri enerjiye dönüştürmekte yardımcı olmaktadır. Sindirim sistemi ve sağlıklı dişler için çok önemlidir.

Fosfor; insan vücudundaki bütün hücrelerde bulunmaktadır. Böbrek fonksiyonları, kemik ve diş için gereklidir.

Potasyum; insan vücudundaki potasyumun %98’i hücre duvarında bulunmaktadır. Vücudun su dengesini sağlamakta yardımcı olmaktadır. Sinir sisteminde olan mesajları vücudun diğer bölümlerine iletmektedir. Beyne oksijen göndermektedir. Kalp ve kasların korunması için bu minerale ihtiyaç vardır.

Çinko; pek çok görevi vardır. Proteinleri enerjiye dönüşmekte kullanılmaktadır. RNA ve DNA oluşumunu sağlamaktadır. İnsan vücudunun büyümesinde yardımcıdır.

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Selenyum; hücre koruyucu olarak çalışmaktadır. Erken yaşlanmayı önlemektedir. Dokuların zarar görmesini önlemektedir.

Kükürt; sağlıklı tırnak, cilt ve saç için önemlidir. Oksijen dengesini korumaktadır. Karaciğerde safranın salgılanmasında yardımcı olmaktadır.

Tüm bu mineraller vücudumuz için çok önemlidir. Vücudumuza birçok faydası vardır. Fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Fazla tüketilmesi bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir.