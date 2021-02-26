Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Minare kökeni Arapça olan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen minarenin TDK ya göre anlamı ise müezzinlerin Sela ve Ezan okuduğu camilerin ince ve yüksek yapı parçasıdır.

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar Atasözünün Anlamı

Sıklıkla duyulan ve güncel olarak kullanımda olan bir atasözüdür. Minare büyük ve herkesin uzaktan da olsa görebileceği bir yapıdır. Aslında saklanması zor bir yapıdır. Burada benzetmede bu nedenle kullanılmıştır. Herkesin fark edebileceği büyüklükte bir suç işlenmiş ise kapatılması için tedbirler işlenmeden önce alınmıştır. Minarenin saklanacağı kılıfın önceden hazırlandığı şeklinde suçun daha ortaya çıkmadan üzerinin nasıl örtüleceğinin belirlenmiş olması anlamına gelmektedir.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Örnek cümle kullanımları için en doğru sonucu Türk Dil Kurumundan öğrenebilirsiniz. Örnek cümle içindeki kullanışı atasözünün tam olarak nasıl kullanılması gerektiği, manasını daha rahat anlaşılabilmesi için önemlidir. Sizin için atasözünün örnek cümle kullanımını (TDK) araştırarak derledik.