Mimarlık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mimarlık bölümü büyük yapı tasarımları ve mühendisliğin birleştiği bir sanat olarak biliniyor. Mimarlık bölümü genel olarak bilim ve sanat ile bir arada yürütülür.

Mimarlık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Mimarlık son yılların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alıyor. Bilim ve sanatın temel değerleri ile birleştirilen mimarlık bölümünde birbirinden güzel binalar tasarlanır. Aynı zamanda sağlıklı yapıların ortaya çıkması için de çalışmalar gerçekleştirilir.

Mimarlık Nedir?

Evrensel bir meslek olan mimarlık insanlık tarihinin en önemli meslekleri arasında yer alır. Mimarlar estetik kaygıları gözeterek sağlıklı ve gösterişli binalar oluştururlar. Bu binalar ise gerek çevre gerek ise doğa gözetilerek oluşturulur.

Mimarlık Bölümünün Amacı Nedir?

Mimarlık bölümünün amacı bu sektörde başarılı mimarlar yetiştirmektir. Dört yıl boyunca verilen eğitimlerin sonunda bilgili ve donanımlı mimarlar yetiştirilir. Bu bölümde bilim ve sanat gözetilerek birbirinden güzel binaların oluşturulması önemlidir.

Mimarlık Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olan kişiler bu sektörde çalışırlar. Dört yıllık mimarlık bölümünden mezun olan kişilere "Mimar" unvanı verilir. Bu kişiler ise kendi alanlarında çalışma imkanı bulurlar. Modern ve ya klasik mimariye uygun projeler çizerler. Özel sektörde kendi ofislerini açabilen mimarlar aynı zamanda devlet kurumları

​​​​​​​Mimarlık Kaç Yıllıktır?

Mimarlık bölümü üniversitelerdeki Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Mimarlık bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrenciler burada aldıkları dört yıllık eğitimin ardından "Mimar" unvanı ile mezun olurlar.

​​​​​​​Mimarlık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mimarlık bölümünde okumak isteyen kişilerin disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekir. Bunun yanı sıra hayal gücü yüksek ve zamanı iyi yönetebilen kişiler mimarlık bölümünde rahatlıkla eğitim görebilirler. Özellikle Matematik ve Fizik derslerine yatkın kişiler bu bölümde oldukça başarılı olabilirler.

​​​​​​​Mimarlık Öğretimi İngilizce midir?

Bazı üniversitelerde mimarlık bölümü öğretim dili İngilizcedir. Çoğu üniversitede ise öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Özellikle İhsan Doğraması Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TED Üniversitesinde öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Diğer çoğu üniversitelerde ise öğretim dili Türkçedir.

​​​​​​​Mimarlık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerde Mimarlık Fakültesine bağlı olan mimarlık bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen adaylar üniversite sınavına girdiklerinde Matematik ve Fen Bilgisi sorularını çözerler. Bu sayede aldıkları puan ile tercih yaparlar.

​​​​​​​Mimarlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mimarlık bölümünün dersleri genel olarak mimarlıkta bilgisayar kullanımı, mimari tasarım, yapı bilgisi, sanat tarihi, yapı ve yapım yöntemleri, modern mimarlık tarihi, mimari koruma ve imar hukuku olarak bilinir. Bunun yanı sıra bu bölümde eğitim gören öğrenciler kentsel tasarım, tarihi çevrede bina tasarımı, görse iletişim tasarımı ve fiziksel çevre denetimi gibi tüm derslerden de sorumlu tutulurlar.

​​​​​​​Mimarlık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Mimarlık bölümünden mezun olan öğrenciler için pek çok farklı iş olanakları bulunmaktadır. Özellikle inşaat şirketlerinde, mimarlık ofislerinde, mimari danışmanlık firmalarında ve yapı denetim firmalarında mimarlar için istihdam olanakları vardır. Bunun yanı sıra mimarlar tasarım ofislerinde, mobilya firmalarında ve ya devlet sektöründe de çalışabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Mimarlar için iş alanları oldukça geniştir. Mimarlık bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve ya devlet sektöründe çalışabilirler. Bunun yanı sıra kendi ofislerini de açabilecek olan mimarlar yapı denetim firmalarında

​​​​​​​Mimarlık Çalışma Alanları Nelerdir?

Mimarlık bölümünden mezun olan kişiler devlet sektöründe ve ya özel sektörde rahatlıkla çalışabilirler. Devlet sektöründe çalışmak için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekir. Bu sınavdan alınan not ile de tercih yapılabilir. Aynı zamanda mimarlar kendi mimarlık ofislerini açarak burada da hizmet verebilirler.

​​​​​​​Mimarlık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde mimarlık bölümü bulunmaktadır. Ayrıca mimarlık bölümünde okumak isteyen öğrenciler Maltepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesini tercih edebilirler.