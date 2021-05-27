Mimaride Şapel Nedir? Şapel Özellikleri Ve Yapısı Hakkında Bilgi

Avrupa ülkelerinde her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen birçok şapel bulunuyor. Bu şapellerden en ünlüsü ise tavan freskleri Michalengole tarafından çizilmiş olan Sistine Şapeli'dir. Raffaello Sanzio ve Giorgio Vasari'nin de resimlerin yer aldığı şapel, Vatikan Müzesinde yer alıyor.

Mimaride Şapel Nedir?

Mimaride şapel küçük kilise olarak tanımlanır. Şapel, hem kiliselerden ayrı bir yapı olarak hem de kiliselerin ayrı bir kısmına inşa edilebilir. Küçük kiliseler genellikle Hristiyanlığın Katolik mezhebinde önemli bir yer tutan azizler adına yaptırılır. Ancak özellikle 12. ve 13. yüzyılda şövalyeler için yaptırılmış olan şapeller de mevcuttur.

Şapellerin birçoğu özel ibadet yerleridir ve halka açık değildir. Bununla birlikte başta Michalengelo olmak üzere fresklerini ünlü ressamların yaptığı birçok şapel, 19. yüzyıldan sonra ziyarete açılmıştır.

Sistine Şapeli dışında Avrupa'da bulunan en ünlü şapellerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Şapeli, Ayıos Ayarakis ve Fransız Katolik Şapeli.

Sadece Avrupa ülkelerinde değil Türkiye'de de Ermeni, Süryani ve Rumlar tarafından inşa edilen birçok şapel bulunuyor. Surp Sarkıs Anıt Mezar Şapel'i Diyarbakır'da yer almaktadır.

Şapel Özellikleri ve Yapısı Hakkında Bilgi

Kiliseler genellikle merkezi yerlere yapılırken şapeller sokak aralarına ve yol kenarlarına bile yapılabilir. Tavanlarında Hz. İsa'nın doğumu, Hz. Meryem, Mesih'in gelişi gibi konuları işleyen freskler yer alır.

Kilise, katedral ve manastırda olduğu gibi şapellerde de günah çıkarmak için ayrı bir yer bulunur. Şapellerin neredeyse gotik mimarinin özelliklerini taşır. Yüksek tavanlı olan yapıların pencereleri vitray ile süslenir. Şapellerin en önemli özelliklerinden biri de dış duvarlarında payanda kullanılmamasıdır. Bunun en büyük nedeni bu yapıların diğer ibadet yerlerine oranla küçük olmasıdır. Şapellerin girişinde uzun bir hol bulunur ve kemerlerini tamamı sivridir.