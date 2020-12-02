Mimari Restorasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mimari restorasyon bölümü, iki yıl eğitim alınan bir ön lisans bölümlerinden olmaktadır. Devlet üniversitelerinde ve ya vakıf üniversitelerinde bu bölümün eğitimi alınabilmektedir.

Mimari Restorasyon Bölümü Nedir?

Mimari Restorasyon bölümü, herhangi bir mülkün biçimini, bir mülkün özelliklerini ve karakterini incelemektedir. Ayrıca bir mülkün tarihinin başka diğer dönemlerinden çıkarılması ve de eksik olan özelliklerin mülkten yeniden inşa edilmesi yolu ile belli bir zamanda ortaya çıkmış olduğu gibi doğru şekilde tasvir etme eylemi ya da sürecini konu almakta olan bir disiplindir. Bu mimari restorasyon bölümü programı, teknik personel çalışmasını kültürel mirasın ve ya doğal mirasın korunması amacı ile eğitmeyi hedeflemektedir.

Mimari Restorasyon Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Mimari Restorasyon bölümü üniversitelerde Meslek Yüksekokulu bölümleri kapsamında eğitimi verilmekte olan bir 2 yıllık önlisans bölümüdür. Mimari Restorasyon bölümü programında, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama dersleri de yer almaktadır.

Mimari Restorasyon Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Günümüzde en çok talep gören mesleklerden olan mimari restorasyon bölümü programına tercih listelerinde bir yer vermeyi hedefleyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar. Bu dersler ;

Tarihi Eserlerin Korunması,

Tarihi Eserlerin Restorasyonu,

Geleneksel Yapı elemanları,

Metraj Keşif,

Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri,

Geleneksel Yapılar,

Mekan Çözümlemeleri,

Rölöve,

Ahşap Malzeme ve de Yapı Teknikleri,

Geleneksel Yapılarda Koruma Yöntemleri,

Geleneksel Desen Teknikleri,

Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi,

Geleneksel Yapılar Üzerinde Bozulma Sebepleri

Kalite Güvencesi ve de Kalite Yönetim Sistemleri

Gibi daha pek çok dersten toplamda 4 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan öğrencilere Mimari Restorasyon Bölümü Önlisans Diploması verilir. Mimari restorasyon bölümden mezun olan kişiler 2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık olan lisans diplomasına tamamlamayı istedikleri zaman Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ye girmek ile yükümlü olurlar. Dikey geçiş sınavdan elde ettikleri neticelere göre de aşağıdaki bölümleri tercih edebilirler. Bu bölümler;

İç Mimarlık,

Mimarlık,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

Kültür Varlıklarını Koruma,

Kültür Varlıklarını Onarım,

Restorasyon ve de Konservasyon,

Şehir Planlama,

Bölge Planlama,

El Sanatları,

Tezhip,

Eski Çini Onarımları,

Geleneksel El Sanatları ve de

Geleneksel Türk Sanatları gibi bölümlere de geçiş yapıp 4 yıllık bir lisans diploması elde edebilme fırsatı yakalayabilirler.

Mimari Restorasyon Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Mimari Restorasyon Bölümü okutulmuş olduğu üniversitesiler aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Plato MYO

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Faruk Saraç Tasarım MYO

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Beykent üniversitesi

Arel Üniversitesi

Şişli Üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Aydın Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ataşehir Adıgüzel MYO

Harran Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Kapadokya MYO

Uludağ üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi ve de Giresun Üniversitesi olarak yer almaktadır. Bu üniversitelerde her biri birbirinden değerli hocalar ile kaliteli eğitimler verilmektedir.

Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mimari Restorasyon Bölümünden mezun olan teknikerleri koruma ve de restorasyona dair olan bilgi ve bilince sahip olan teknik personel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bölümdür. Mimari restorasyon bölümü mezunları ayrıca binalarda restorasyon çalışmaları içinde çok çaba harcarlar. Binalarda yenileme, onarım ve tadilat gibi pek çok işlemlerde sorumlu olan kişiler olmaktadırlar.

Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Mimari restorasyon teknikerlerinin iş olanakları çok fazladır. Bu iş olanaklarından bazıları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Kültür Bakanlığı,

Mimarlık Ofisleri,

Müzeler,

Restorasyon Şirketleri,

Belediyeler,

İl Özel İdareleri,

Arkeolojik Kazılar,

Restorasyon Projeleri,

Mimari Danışmanlık Şirketleri ve de Arkeolojik Kazılar gibi pek çok çeşitli alanda kendilerine iyi bir iş imkanı bulabilirler.