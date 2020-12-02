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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 02.12.2020 - 04:19 | Son Güncelleme:

Mimari Restorasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Mimari Restorasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Mimari restorasyon bölümü günümüzde talep görmekte olan bir meslek dalıdır. Mimari Restorasyon bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları nelerdir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Mimari restorasyon bölümü, iki yıl eğitim alınan bir ön lisans bölümlerinden olmaktadır. Devlet üniversitelerinde ve ya vakıf üniversitelerinde bu bölümün eğitimi alınabilmektedir.

 Mimari Restorasyon Bölümü Nedir?

 Mimari Restorasyon bölümü, herhangi bir mülkün biçimini, bir mülkün özelliklerini ve karakterini incelemektedir. Ayrıca bir mülkün tarihinin başka diğer dönemlerinden çıkarılması ve de eksik olan özelliklerin mülkten yeniden inşa edilmesi yolu ile belli bir zamanda ortaya çıkmış olduğu gibi doğru şekilde tasvir etme eylemi ya da sürecini konu almakta olan bir disiplindir. Bu mimari restorasyon bölümü programı, teknik personel çalışmasını kültürel mirasın ve ya doğal mirasın korunması amacı ile eğitmeyi hedeflemektedir.

 Mimari Restorasyon Bölümü Eğitimi Nasıldır?

 Mimari Restorasyon bölümü üniversitelerde Meslek Yüksekokulu bölümleri kapsamında eğitimi verilmekte olan bir 2 yıllık önlisans bölümüdür. Mimari Restorasyon bölümü programında, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama dersleri de yer almaktadır.

 Mimari Restorasyon Bölümünün Dersleri Nelerdir?

 Günümüzde en çok talep gören mesleklerden olan mimari restorasyon bölümü programına tercih listelerinde bir yer vermeyi hedefleyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar. Bu dersler ;

 Tarihi Eserlerin Korunması,

 Tarihi Eserlerin Restorasyonu,

 Geleneksel Yapı elemanları,

 Metraj Keşif,

 Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri,

 Geleneksel Yapılar,

 Mekan Çözümlemeleri,

 Rölöve,

 Ahşap Malzeme ve de Yapı Teknikleri,

 Geleneksel Yapılarda Koruma Yöntemleri,

 Geleneksel Desen Teknikleri,

 Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi,

 Geleneksel Yapılar Üzerinde Bozulma Sebepleri

 Kalite Güvencesi ve de Kalite Yönetim Sistemleri

 Gibi daha pek çok dersten toplamda 4 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan öğrencilere Mimari Restorasyon Bölümü Önlisans Diploması verilir. Mimari restorasyon bölümden mezun olan kişiler 2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık olan lisans diplomasına tamamlamayı istedikleri zaman Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ye girmek ile yükümlü olurlar. Dikey geçiş sınavdan elde ettikleri neticelere göre de aşağıdaki bölümleri tercih edebilirler. Bu bölümler;

 İç Mimarlık,

 Mimarlık,

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

 Kültür Varlıklarını Koruma,

 Kültür Varlıklarını Onarım,

 Restorasyon ve de Konservasyon,

 Şehir Planlama,

 Bölge Planlama,

 El Sanatları,

 Tezhip,

 Eski Çini Onarımları,

 Geleneksel El Sanatları ve de

 Geleneksel Türk Sanatları gibi bölümlere de geçiş yapıp 4 yıllık bir lisans diploması elde edebilme fırsatı yakalayabilirler.

 Mimari Restorasyon Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

 Mimari Restorasyon Bölümü okutulmuş olduğu üniversitesiler aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

 İstanbul Bilgi Üniversitesi

 İzmir Ekonomi Üniversitesi

 Plato MYO

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 Avrasya Üniversitesi

 Faruk Saraç Tasarım MYO

 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 Beykent üniversitesi

 Arel Üniversitesi

 Şişli Üniversitesi

 Medipol Üniversitesi

 Aydın Üniversitesi

 Nişantaşı Üniversitesi

 Okan Üniversitesi

 Maltepe Üniversitesi

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 Ataşehir Adıgüzel MYO

 Harran Üniversitesi

 Mardin Artuklu Üniversitesi

 Kapadokya MYO

 Uludağ üniversitesi

 Balıkesir Üniversitesi

 Sakarya Üniversitesi

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 Dumlupınar Üniversitesi

 Karabük Üniversitesi

 Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

 Adnan Menderes Üniversitesi

 Mustafa Kemal Üniversitesi

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Trakya Üniversitesi

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 Ordu Üniversitesi

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Selçuk Üniversitesi ve de Giresun Üniversitesi olarak yer almaktadır. Bu üniversitelerde her biri birbirinden değerli hocalar ile kaliteli eğitimler verilmektedir.

 Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

 Mimari Restorasyon Bölümünden mezun olan teknikerleri koruma ve de restorasyona dair olan bilgi ve bilince sahip olan teknik personel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bölümdür. Mimari restorasyon bölümü mezunları ayrıca binalarda restorasyon çalışmaları içinde çok çaba harcarlar. Binalarda yenileme, onarım ve tadilat gibi pek çok işlemlerde sorumlu olan kişiler olmaktadırlar.

 Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

 Mimari restorasyon teknikerlerinin iş olanakları çok fazladır. Bu iş olanaklarından bazıları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

 Kültür Bakanlığı,

 Mimarlık Ofisleri,

 Müzeler,

 Restorasyon Şirketleri,

 Belediyeler,

 İl Özel İdareleri,

 Arkeolojik Kazılar,

 Restorasyon Projeleri,

 Mimari Danışmanlık Şirketleri ve de Arkeolojik Kazılar gibi pek çok çeşitli alanda kendilerine iyi bir iş imkanı bulabilirler.

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