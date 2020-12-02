Mimari Restorasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Mimari restorasyon bölümü günümüzde talep görmekte olan bir meslek dalıdır. Mimari Restorasyon bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları nelerdir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
Mimari restorasyon bölümü, iki yıl eğitim alınan bir ön lisans bölümlerinden olmaktadır. Devlet üniversitelerinde ve ya vakıf üniversitelerinde bu bölümün eğitimi alınabilmektedir.
Mimari Restorasyon Bölümü Nedir?
Mimari Restorasyon bölümü, herhangi bir mülkün biçimini, bir mülkün özelliklerini ve karakterini incelemektedir. Ayrıca bir mülkün tarihinin başka diğer dönemlerinden çıkarılması ve de eksik olan özelliklerin mülkten yeniden inşa edilmesi yolu ile belli bir zamanda ortaya çıkmış olduğu gibi doğru şekilde tasvir etme eylemi ya da sürecini konu almakta olan bir disiplindir. Bu mimari restorasyon bölümü programı, teknik personel çalışmasını kültürel mirasın ve ya doğal mirasın korunması amacı ile eğitmeyi hedeflemektedir.
Mimari Restorasyon Bölümü Eğitimi Nasıldır?
Mimari Restorasyon bölümü üniversitelerde Meslek Yüksekokulu bölümleri kapsamında eğitimi verilmekte olan bir 2 yıllık önlisans bölümüdür. Mimari Restorasyon bölümü programında, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulama dersleri de yer almaktadır.
Mimari Restorasyon Bölümünün Dersleri Nelerdir?
Günümüzde en çok talep gören mesleklerden olan mimari restorasyon bölümü programına tercih listelerinde bir yer vermeyi hedefleyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar. Bu dersler ;
Tarihi Eserlerin Korunması,
Tarihi Eserlerin Restorasyonu,
Geleneksel Yapı elemanları,
Metraj Keşif,
Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri,
Geleneksel Yapılar,
Mekan Çözümlemeleri,
Rölöve,
Ahşap Malzeme ve de Yapı Teknikleri,
Geleneksel Yapılarda Koruma Yöntemleri,
Geleneksel Desen Teknikleri,
Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi,
Geleneksel Yapılar Üzerinde Bozulma Sebepleri
Kalite Güvencesi ve de Kalite Yönetim Sistemleri
Gibi daha pek çok dersten toplamda 4 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan öğrencilere Mimari Restorasyon Bölümü Önlisans Diploması verilir. Mimari restorasyon bölümden mezun olan kişiler 2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık olan lisans diplomasına tamamlamayı istedikleri zaman Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ye girmek ile yükümlü olurlar. Dikey geçiş sınavdan elde ettikleri neticelere göre de aşağıdaki bölümleri tercih edebilirler. Bu bölümler;
İç Mimarlık,
Mimarlık,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
Kültür Varlıklarını Koruma,
Kültür Varlıklarını Onarım,
Restorasyon ve de Konservasyon,
Şehir Planlama,
Bölge Planlama,
El Sanatları,
Tezhip,
Eski Çini Onarımları,
Geleneksel El Sanatları ve de
Geleneksel Türk Sanatları gibi bölümlere de geçiş yapıp 4 yıllık bir lisans diploması elde edebilme fırsatı yakalayabilirler.
Mimari Restorasyon Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?
Mimari Restorasyon Bölümü okutulmuş olduğu üniversitesiler aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Plato MYO
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Faruk Saraç Tasarım MYO
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Beykent üniversitesi
Arel Üniversitesi
Şişli Üniversitesi
Medipol Üniversitesi
Aydın Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ataşehir Adıgüzel MYO
Harran Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapadokya MYO
Uludağ üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi ve de Giresun Üniversitesi olarak yer almaktadır. Bu üniversitelerde her biri birbirinden değerli hocalar ile kaliteli eğitimler verilmektedir.
Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Mimari Restorasyon Bölümünden mezun olan teknikerleri koruma ve de restorasyona dair olan bilgi ve bilince sahip olan teknik personel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bölümdür. Mimari restorasyon bölümü mezunları ayrıca binalarda restorasyon çalışmaları içinde çok çaba harcarlar. Binalarda yenileme, onarım ve tadilat gibi pek çok işlemlerde sorumlu olan kişiler olmaktadırlar.
Mimari Restorasyon Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?
Mimari restorasyon teknikerlerinin iş olanakları çok fazladır. Bu iş olanaklarından bazıları aşağıdaki gibidir. Bunlar;
Kültür Bakanlığı,
Mimarlık Ofisleri,
Müzeler,
Restorasyon Şirketleri,
Belediyeler,
İl Özel İdareleri,
Arkeolojik Kazılar,
Restorasyon Projeleri,
Mimari Danışmanlık Şirketleri ve de Arkeolojik Kazılar gibi pek çok çeşitli alanda kendilerine iyi bir iş imkanı bulabilirler.
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