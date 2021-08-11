Milyonda Kaç Sıfır Var? Milyon Rakamı Kaç Sıfırdan Oluşur?

Milyon, 999.999 sayısından sonra başlar ve 999.999.999 sayısına kadar devam etmektedir.

Milyonda Kaç Sıfır Var?

Milyon sayısında 0 sayısı değişiklik gösterebilir. En az altı tane 0 bulunur. En çok ise 8 sıfır bulunmaktadır. Kısacası milyonda 6,7 ve 8 adet 0 bulunmaktadır.

Milyon Kaç Basamaklı Sayılardır?

Milyondaki basamak yani rakam sayısı değişebilir. En az 7 adet en fazla 9 tane rakam bulunur. Kısacası milyon 7,8 ve 9 tane rakam bulunduran sayılardır.