Milli sporcuya eğitim kapısı

"Açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcu geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz" diyen Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorlarıyla pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Türkiye, son 19 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da zirveye oynuyor, iddiasını en güçlü biçimde ortaya koyuyor. Bu manada gençlik ve spor yatırımlarında da yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla, ülkemizin dört bir yanına, köylerine kadar yayılmış spor tesisleriyle ve dünyanın bu anlamda rekabetçi üstünlüğü olan tesisleriyle önemli bir devrimi sizin önderliğinizde gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de sporcularımızla, gençlerimizle bu iddiayı daha yukarılara taşıyacağız.

EĞİTİM Mİ SPOR MU İKİLEMİ SONA ERDİ

Sporcu bursuyla eğitim mi spor mu ikilemi sona erdi. Eğitim mi spor mu ikilemi yıllardır var olan bir sorun. Bu manada sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem nedeniyle maalesef heba olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Hamdolsun ki bugün itibarıyla bu ikilem artık geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz. İnşallah bu vesileyle sporcularımız hem yükseköğrenimde hem de geçtiğimiz günlerde attığımız yeni adımla ortaokulda, lisede aynı imkânlardan faydalanmaya başladı. Bu manada özellikle bu güzel tabloda emeği olan değerli YÖK Başkanımıza ve ekibine, üniversitelerimize, özellikle ailelerimize en samimi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Sporcularımız, kahramanlarımız, göz bebeklerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah sizlerin başarıları, bu aziz milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gururlandırmaya devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl bu çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. Sonraki yıllarda bu hedeflerimizi büyüteceğiz. İnanıyoruz ki olimpiyatlarda, uluslararası müsabakalarda sporcu sayımızla, madalyalarımızla, başarılarımızla yarınlara mührünü Türkiye'nin sporcuları vuracak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin ortaya koymuş olduğunuz hedefler ve vizyon doğrultusunda bakanlığımız, kulüplerimiz ve federasyonlarımızla birlikte bundan sonraki süreçte de el ele vereceğiz. Hedeflerimizi başarıya ulaştırma noktasında var gücümüzle çalışacağız."

Törende, milli sporcu bursu protokolü kapsamında en yüksek puanı alan, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Feyza Elif Ersoy, sporcu bursunun eğitim-spor ikilemini kırmada milat olacağını söyledi.

Protokol kapsamında sırasıyla en fazla öğrenci kabul eden Koç, Bahçeşehir ve Sabancı üniversitelerinin rektörleri de birer konuşma yaptı. Programda, milli sporcu bursu protokol töreni ve tanıtım filmleri de izlendi.