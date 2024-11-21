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Milli sporcuların atama duyurusu yayımlandı

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#MEB#Milli Sporcuların Atama Duyurusu Yayımlandı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Milli sporcuların atama duyurusu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:27

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanına millî sporculardan yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlandı.

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MEB tarafından 2024 yılında millî sporculardan beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, millî sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

ATAMALAR 24 ARALIK’TA
25-29 Kasım tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık tarihleri arasında değerlendirilecek. Ardından uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak. Atamalar ise 24 Aralık’ta yapılacak ve sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. Ataması gerçekleşenler, ilgili kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.

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#MEB#Milli Sporcuların Atama Duyurusu Yayımlandı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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