Milli sporculara 'tam burslu üniversite' hatırlatması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrencilerin tercih sürecinin 6 Ağustos itibariyle başladığını söyledi. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların 52 vakıf üniversitesiyle imzaladıkları mutabakat çerçevesinde tam burslu okuyabileceklerini belirtti. Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Milli sporcularımızın bunun için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 19 numarayla yer alan maddeyle ilgili duyuruya bakmaları yeterli olacak. Sporcularımız bütün detaylara söz konusu kılavuz üzerinden ulaşabilir. Vakıf üniversiteleriyle yapılan mutabakatla birlikte Türk sporu için tarihi bir gelişme yaşandı. Milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Toplamda 52 vakıf üniversitesinde milli sporcularımız, ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuştu.

SPORCULARIMIZIN ’OKUL MU, SPOR MU?’ TEREDDÜTLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTARAF ETMİŞ OLACAĞIZ

Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcular bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. İnşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz.

SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız. ‘Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’, sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biri. Ben bu vesileyle, bizlerle beraber olan 52 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

BAKANLIK BELGESİYLE BURS VERİLEBİLECEK

İmzalanan mutabakat metni çerçevesinde, sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vereceği belgeyle yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. 52 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son dört yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt etti.

HANGİ MİLLİ SPORCULAR TAM BURS İMKÂNINDAN FAYDALANABİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son dört yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların söz konusu vakıf üniversitelerine 2020- YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde ilgili vakıf üniversitesi tarafından yüzde 100 öğretim ücreti indirimi yapılacak. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecek.

ALANLAR:

1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular.

2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular.

3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakat metni imzalayan 52 vakıf üniversitesi ise şöyle:

"Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Altınbaş, Ankara Medipol, Antalya Akev, Antalya Bilim, Atılım, Avrasya, Bahçeşehir, Beykent, Beykoz, Bezmialem Vakıf, Biruni, Çağ, Çankaya, Demiroğlu Bilim, Doğuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, Fenerbahçe, Hasan Kalyoncu, Işık, İbn Haldun, İstanbul Arel, İstanbul Aydın, İstanbul Esenyurt, İstanbul Gedik, İstanbul Gelişim, İstanbul Kent, İstanbul Kültür, İstanbul Medipol, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Ticaret, İstinye, İzmir Ekonomi, İzmir Tınaztepe, Kadir Has, Kapadokya, Koç, KTO Karatay, Lokman Hekim, Maltepe, Nişantaşı, Nuh Naci Yazgan, Özyeğin, Piri Reis, Sabancı, TED, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Toros, Türk Hava Kurumu, Ufuk üniversiteleri.