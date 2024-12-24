×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMilli sporcular öğretmen olarak atandı

Milli sporcular öğretmen olarak atandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Milli Sporcu#Öğretmen
Milli sporcular öğretmen olarak atandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 17:52

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanındaki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 millî sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

Haberin Devamı

MEB tarafından geçtiğimiz kasım ayında yayımlanan duyuru doğrultusunda başvuruları alınan millî sporcuların, beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri tamamlandı. Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden millî sporcuların, beden eğitimi alanındaki 32 kontenjana atamaları yapıldı. Öğretmen olarak ataması yapılanlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek. Atama sonuçları, Bakanlığın ‘personel.meb.gov.tr’ internet adresinden yayımlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Milli Sporcu#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!