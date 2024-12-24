Milli sporcular öğretmen olarak atandı

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MEB tarafından geçtiğimiz kasım ayında yayımlanan duyuru doğrultusunda başvuruları alınan millî sporcuların, beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri tamamlandı. Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden millî sporcuların, beden eğitimi alanındaki 32 kontenjana atamaları yapıldı. Öğretmen olarak ataması yapılanlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek. Atama sonuçları, Bakanlığın ‘personel.meb.gov.tr’ internet adresinden yayımlandı.