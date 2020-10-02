Milli sporcular için tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzuna göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerini 2-9 Ekim tarihleri arasında alacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin; ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak. Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

2020-YKS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYIN