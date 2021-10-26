Milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.
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