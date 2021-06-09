Milli Park Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Ülkemizde Kaç Tane Milli Park Vardır Ve Örnekleri

Milli parklar taşıdıkları özellikler bakımdan devletler tarafından koruma altına alınmış bölgelerdir. Milli parklar; gelecek nesillere aktarılmak amacı doğrultusunda koruma altında tutulan ve ulusal gururun simgesi olan coğrafi alanlar olma özelliği barındırır.

Milli Park Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Milli park nedir sorusuna yönelik olarak verilebilecek en kısa cevap şu şekilde verilebilmektedir: “Gelecek nesillere aktarılmak amacıyla korunan ve ulusal gururun simgesi olma niteliği barındıran coğrafi alanlardır.” Milli park, aynı zamanda ulusal park adıyla da ifade edilmektedir.

Milli Parkların kendilerine özgü öne çıkan son derece önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ise şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır:

- İnsanlar tarafından değiştirilmemiş nitelikte doğal bir ekosisteme sahip olmaları,

- En az 1000 hektarlık bir alan içerisinde yer alırlar,

- İçinde bulunmakta olan bitki hayvan türleri yahut jeomorfolojik bölgeler bilimsel ve eğitimsel yönden önemli bir değer taşır.

- Spor, avcılık veya piknik ve benzeri aktivitelerin yapılması yasaktır.

- Bol ağaçlara sahip alanlardır.

- Oksijen bakımından çok zengindir.

- Doğal hayatı insanlar tarafından tahrip edilmemiştir.

- Çeşitli hayvanların özgürce yaşadığı bir ortam barındırırlar.

Ülkemizde Kaç Tane Milli Park Vardır ve Örnekleri

Dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı ülkemizde birbirinden muhteşem güzelliğe sahip olan milli parklar bulunuyor. Tam olarak 41 adet milli park bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bazlı milli parklara örnek göstermek son derece doğru olacaktır. Milli park örnekleri aranda öne çıkanlardan bazıları şunlar olmaktadır:

1- Beyşehir Gölü Milli Parkı; Konya ili sınırları içerisinde yer alır. 1993 yılında milli park olarak ilan edilmiştir. Beyşehir gölünde tatlısu levreği, sarıbalık, sazan ve çiçekbalığı türleri yaşamaktadır. Adalarda ve sığ kıyılarda ise balıkçıl, pelikan, dalgıç ve yaban ördekleri kuluçka yapmaktadır. Göç zamanlarında çok çeşitli türden su kuşları büyük sürüler halinde göle uğramaktadır.

2- Aladağlar Milli Parkı; Kayseri, Niğde ve Adana il sınırları içerisinde yer almaktadır. 1995 senesinde milli park ilan edilmiştir. Kapuzbaşlı şelaleleri ve Buzul Gölleri görülmeye değer güzellikteki yerlerden bazılarıdır. Milli parkın düşlük rakımlı olan kesimlerinde karaçam, kızılçam ve göknar toplulukları bulunmaktadır. Ağaçlık alan sınırının üzerinde ise kayalar arasında yetişen çeşitli otsu bitkilerin büyük çoğunluğu gösterişli çiçeklere sahiptir. Milli parkta yaban keçisi, kurt, yaban domuzu, çakal ve sansar gibi çeşitli memelilerin yanı sıra yırtıcı ve ötücü kuşlar yaşamaktadır. Aladağlar Milli Parkı, yurt içinden ve dışından dağcıların ülkemizde en fazla rağbet ettikleri yerler arasında bulunmaktadır.

3- Altınbeşik Mağarası Milli Parkı; Antalya ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Orta Toroslar’ın karstik yapısı içerisinde üç katlı bir mağara sisteminden oluşmaktadır. Üst katında sarkıt ve dikitler yer almaktadır.

4- Beydağları Sahil Milli Parkı; Antalya ili sınırları içinde bulunmaktadır. 1972 senesinde milli park ilan edilmiştir. Kıyı bölgelerde kızılçam olan orman örtüsü bulunmaktadır. Kızıl çam ağaç türleri alan yükseldikçe yerini karaçam ve sedire bırakmaktadır. Bin civarında bitki türünden yirmi beş tanesi parka özgü endemik türdür. Ayı, yaban keçisi, kurt, vaşak, tilki, sincap oklu kirpi gibi çeşitliliğe sahip olan kara memelilerinin yanı sıra kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanabilmektedir. Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmakta olduğu Çıralı Sahilleri özel koruma altında bulunmaktadır. Antik Likya bölgesinde bulunmakta olan milli parkta Çıralı`da Likya’nın sönmeyen ateşi Yanartaş bulunmaktadır.