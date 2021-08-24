Milli Mücadele dönemi ne zaman başlamıştır? Milli Mücadele dönemi savaşları, kongreler ve gazeteleri

Milli mücadele dönemini her Türk vatandaşı mutlaka duymuştur. Hatta tarih derslerinde özellikle bu dönem anlatılmaktadır. Çünkü dönem çok cepheli askeri ve siyasi mücadeleleri içermektedir.

Milli Mücadele Dönemi Ne Zaman Başlamıştır?

Milli mücadele dönemi Türk Kurtuluş dönemi demektir. Bu dönem 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamış 29 Ekim 1923 tarihinde son bulmuştur.

Türk Kurtuluş savaşı milli mücadele dönemi olarak anıldığı gibi İstiklal Harbi olarak da bilinmektedir.

Siyasi ve askeri mücadelenin çok cepheli olarak yapıldığı 1919, 1922 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu birinci dünya savaşından yenik çıkmıştır.

İtilaf devletlerince işgal edilmiş ve bunun sonucunda da Misakı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğü bu amaçla korunmak istenmiştir.

Milli Mücadele Dönemi Savaşları

Milli mücadele dönemi savaşları cephelere göre belirlenmektedir. Dönemin bu cepheleri ise batı cephesi, doğu cephesi, güney cephesidir.

Milli mücadele döneminin batı cephesinde 1. İnönü Savaşı yer almaktadır. Bu savaş 6 Ocak 1921 ile 11 Ocak 1921 yılındadır. Ardından 2. İnönü Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz Savaşı yer almaktadır.

Milli mücadele döneminin doğu cephesinde Oltu, Sarı Kamış, Kars, Gümrü savaşları yer almaktadır. Milli mücadele döneminin güney cephesinde de Antep, Çukurova, Kar Boğazı, Kozan, Kovan Başı, Maraş, Urfa savaşları yer almaktadır.

Milli mücadele döneminin beş büyük savaşı şöyledir:

Birinci İnönü Savaşı

İkinci İnönü Savaşı

Kütahya Eskişehir Savaşları

Sakarya Meydan Savaşı

Büyük Taarruz

Birinci İnönü Savaşı Yunan Krallığı ile Ankara Hükümeti arasında gerçekleşmiştir. Savaş Eskişehir'de gerçekleşmiştir. Ülkenin gücünü İsmet İnönü komuta etmiştir. Savaşın sonunda iki taraf da geri çekilmiştir. Yunan ordusunun Anadolu içine ve Ankara'ya ilerlemesi engellenmiştir.

İkinci İnönü Savaşı yine Yunan krallığı ve TMMM arasında Eskişehir'de ikinci defa gerçekleşen savaştır. İsmet İnönü ile beraber Türk ordusunu Fevzi Çakmak Paşa komuta etmiştir. Yunanlılar geri çekilerek Türk tarafının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Kütahya Eskişehir Savaşları TMMM ile Yunan krallığı arasında geçmiştir. Savaş Eskişehir, Kütahya ve Afyon bölgesinde gerçekleşmiştir. Yine İsmet İnönü komuta etmiştir. Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilerek Yunan ordusu savaşı kazanmıştır.

Sakarya Meydan Savaşı Kütahya Eskişehir savaşlarının devamı niteliğinde gerçekleşmiştir. Sakarya nehrinin doğusuna çekilen Türk ordusuyla Yunan krallığı arasındadır. Yunan ordusunun ilerleyişi bu savaşta durdurulmuştur. Türk ordusunu bu savaşta Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa komuta etmiştir.

Büyük Taarruz ise Yunan kuvvetlerine karşı başlatılmış saldırıdır. Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak Paşa ve İsmet İnönü tarafından komuta edilmiştir. Yunan ordusu bu savaşta ağır bir şekilde yenilgiye uğratılmıştır. Bu sayede Yunan ordusu tamamen Batı Anadolu bölgesini terk etmek zorunda kalmıştır.

Milli Mücadele Dönemi Kongreleri

Milli mücadele dönemi kongreleri ve genelgeleri şöyle sıralanmaktadır:

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı

Havza Genelgesi

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Balıkesir Ala Şehir Kongreleri

Sivas Kongresi

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştır. Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşmiştir. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 tarihinde gerçekleşmiştir.

Erzurum Kongresi 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihinde gerçekleşmiştir. Balıkesir Ala Şehir Kongreleri 26 Temmuz 25 Ağustos 1919 tarihleri arasındadır. Sivas Kongresi ise 4 Eylül ve 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiş kongrelerdir.

Milli Mücadele Dönemi Gazeteleri

İstanbul basınında Milli Mücadele'den yana olan önemli gazeteler bu dönemde bilinmektedir.

Tasvir-i Efkar, İkdam, Vakit, Zaman, Akşam, Tercüman, İleri, Yeni Gün ve İstiklal gazeteleri milli mücadele dönemi gazeteleridir.

Döneme göre oldukça fazla olan bu gazeteler dokuz adet olarak tarih bilgilerinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.