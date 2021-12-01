Milli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Millinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Milli kelimesi herkes tarafından kullanılan bir kelimedir. Milli kelimesinin yerine kullanılabilecek farklı kelimeler de bulunuyor. Ulusak kelimesi, milli kelimesine yerine cümlelerde kullanılabiliyor.

Milli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her birey, araştırma yaparak eş anlamları öğrenebiliyor. Kelimelerin sahip olduğu eş anlamları hakkında yapılan araştırmalar, internet üzerinde daha detaylı yapılıyor. Milli kelimesi de, araştırılan kelime türleri arasında bulunuyor. Milli kelimesi ile ulusal kelimesi anlam bakımından aynıdır. Kişiler milli veya ulusal kelimesini aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanabilir.

Millinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Milli sözcüğünün eş anlamlısı olan ulusal sözcüğünün kullanımı da yaygındır. Yaygın kullanıma sahip olan ulusal sözcüğü karşımıza her alanda çıkabiliyor. Her iki kelime arasında sadece yazılış bakımından fark bulunuyor. Milli ve ulusal kelimeleri aynı anlamda olan sözcük çeşitleridir. Ulusal sözcüğüyle ilgili kurulan cümleler araştırma yapan kişiler tarafından öğrenilmek isteniyor. Bazı örnekler şu şekildedir;

Ulusal çıkarlar için gerekli olan işlemlerin yapılması gerekiyor.

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Ulusal boyutta alınacak olan kararlar yararımıza olacaktır.