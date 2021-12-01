Milli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Millinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Omicron partisi... Rekor vaka Herkese test yapılıyorOmicron partisi... Rekor vaka! Herkese test yapılıyor#Koronavirüs
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
Babasını kaybetmişti...Eleştirilere canlı yayında yanıt verdiBabasını kaybetmişti...Eleştirilere canlı yayında yanıt verdi#Ebru Şallı
VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni gelişme İğrenç detaylar ortaya çıktı'VİP 1' fuhuş operasyonunda yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı#BURSA
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Milli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Millinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Milli#Eş Anlamlısı
Milli kelimesinin eş anlamlısı nedir Millinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İnsanların gün içerisinde kullandığı kelimeler farklı alanlarda da görülebiliyor. Kullanılan kelimelerden biri olan milli kelimesinin eş anlamı merak edilebiliyor. Milli kelimesine ait olan eş anlamlar kişilerce araştırılıyor. Milli kelimesinin hangi eş anlamları olduğu konusu internet üzerinde araştırılan bir bilgidir. Milli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Milli eş anlamı ile örnek cümleleri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Milli kelimesi herkes tarafından kullanılan bir kelimedir. Milli kelimesinin yerine kullanılabilecek farklı kelimeler de bulunuyor. Ulusak kelimesi, milli kelimesine yerine cümlelerde kullanılabiliyor.

 Milli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her birey, araştırma yaparak eş anlamları öğrenebiliyor. Kelimelerin sahip olduğu eş anlamları hakkında yapılan araştırmalar, internet üzerinde daha detaylı yapılıyor. Milli kelimesi de, araştırılan kelime türleri arasında bulunuyor. Milli kelimesi ile ulusal kelimesi anlam bakımından aynıdır. Kişiler milli veya ulusal kelimesini aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanabilir.

 Millinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Milli sözcüğünün eş anlamlısı olan ulusal sözcüğünün kullanımı da yaygındır. Yaygın kullanıma sahip olan ulusal sözcüğü karşımıza her alanda çıkabiliyor. Her iki kelime arasında sadece yazılış bakımından fark bulunuyor. Milli ve ulusal kelimeleri aynı anlamda olan sözcük çeşitleridir. Ulusal sözcüğüyle ilgili kurulan cümleler araştırma yapan kişiler tarafından öğrenilmek isteniyor. Bazı örnekler şu şekildedir;

Ulusal çıkarlar için gerekli olan işlemlerin yapılması gerekiyor.

Haberin Devamı

Ulusal boyutta alınacak olan kararlar yararımıza olacaktır.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Milli#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs