Milli forma için son kulaçlar

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Bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ise 7 Nisan’da yapılacak seçmelerde belli olacak. Yüzmedeki başarısının yanısıra rakamlar ve ölçü birimleriyle de farklı bir ilişkisi olan Artun Özdemir 17 basamaklı bir sayıyı aklında tutup hatasız yazabiliyor. Artun işte bu yeteneği sayesinde yüzme antremanlarını babasının yönlendirmesiyle farklı bir teknikle gerçekleştiriyor.

Buca Spor Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi otizmli Artun’un hem babası hem de antrenörü olan Feridun Özdemir milli forma için yaptıkları son hazırlıkları ve oğlunun özel yeteneğini şöyle anlattı;

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“Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Çift antrenman yaptığında günde 3 saat yani 7-8 kilometre arası yüzüyor. Tek antrenmanda da 5 kilometre yüzdüğü bir çalışma yapıyor. Antrenmanlarımızda onun daha iyi algılayabilmesi için metre kullanmıyoruz. Çünkü 50 metre serbest desek bu onun için soyut bir kavram. Ölçü kavramı farklı olduğu için takla ya da dönüş hesabı kullanıyoruz ve Artun o hesapları yapıyor. Örneğin 25 metrelik havuzda yüzeceği zaman yarıştan önce 7 takla serbest diyorum o şekilde anlıyor ve yüzüyor ya da daha uzun yüzmesini istediğimde 19 takla diyorum. O da istediğimiz kadar mesafeyi havuz sonunda yapacağı dönüşte attığı taklaları sayarak yüzüyor.”Artun 2 sene önce 50 metre serbestte 33.80 yüzdü Avrupa barajı 32 saniye. Ancak araya pandemi girdi. Bu derecesiye o sene seçmeler yapılsaydı milli olabilirdi. Birçok genç sporcu iki sene ara vermek zorunda kaldı bu sene amacımıza ulaşacağımıza inanıyor ve oğlumuza güveniyoruz.

17 BASAMAKLI SAYIYI AKLINDA TUTABİLİYOR

Pandemi sürecinde İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesinde özel çocuklara haftanın 2 günü çevrimiçi spor ve elişi faaliyeti yaptırdılar. Bu program 3 ay sürdü ve bitti. Artun programın bitmesine çok üzüldü ve bittiğini bilmesine rağmen dersin olabileceği gün ve saatte bilgisayarından Zoom’u açtı. Bir gün bağlantı şifresi için benim telefonumu istedi. Whatsapp’ı açarak 17 haneli şifreye bir kere baktı ve hatasız bir şekilde bilgisayarına yazdı. Şoke olduk. Ama tabii ders olmadığı için hayal kırıklığı yaşadı. Esas ilginç olan ise birkaç saat sonra şifreyi tekrar denedi. Üzerinden zaman geçmesine rağmen yine hiç bir yere bakmadan direkt hatasız yazdı bilgisayarına. Hafızası bizlerden çok farklı. Çok iyi ve süratli bilgisayar kullanabiliyor. Gördüğü hiçbir rakam ya da kodu unutmuyor. Bu nedenle ileride yazılım konusunda da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum.”

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OTİZM’DEN İLK ARKADAŞIMIZ ŞÜPHELENDİ

Oğullarının otizmli olduğu gerçeğiyle karşılaştıktan sonra üzülmeyi bir kenarı bırakıp onun için çaba gösteren annesi Işın Özdemir de oğlunun özel durumunu şöyle anlattı:

“ Artun daha çok küçüktü ve bir doğum günü partisinde kendi çocuğu engelli olan bir arkadaşımız Artun’un masa etrafında çırpınmasından, bakışlarından ve ara sıra parmak ucunda yürüyüşünden şüphelendi. Otizmli çocukların dönen objelere bakışlarını bildiği için Artun’un vantilatöre bakışını gördükten sonra partinin sonunda bana “lütfen Artun’u doktora götürün, var bir şeyler” dedi. Daha önce çocuğum olmadığı için normal hareketler olarak değerlendiriyordum o arkadaşımız sayesinde farkına varıp erkenden harekete geçme fırsatı yakaladık.

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Doktora gittik ve otizm tanısını koydu. Arkadaşımızın uyarısından dolayı psikolojik olarak hazırlıklı gitmemize rağmen ilk bir hafta göz yaşları içinde yataktan çıkamadım. Artun’un özel durumunu inceleyen doktoru tanı koyduktan sonra ailemizle ilgili sorular sormaya başladı. Ailede akademik olarak çok başarılı insanların olduğunu öğrenince oğlumuzun ileride çok önemli bir bilim insanı çok önemli bir sanatçı ya da sporcu olabileceğini söyledi. Biz de onun bu cümlesinden cesaret alarak hemen Artun’un gelişimi için ihtiyacı olan özel eğitimleri alması için çalışmaya başladık. Bu yolla mevcut şartlarda ona en iyi hayatı sunmak istedik.

AYAK ŞEKLİ ONA AVANTAJ SAĞLIYOR

Artun’un ayak şekli normalden farklı, baletlerin parmakları üstünde durduğunda aldığı pozisyon gibi bir ayak şekli var. Bunu bazı doktorlar otizme bağlı kas bozukluğuna bağlıyor. Bu durum karada hareketlerini yavaşlatsa da suda ona hız kazandırıyor ve suda kayar gibi yüzüyor.