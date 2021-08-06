Milli Eğitim'de değişim

10 Temmuz 2018 tarihinde göreve gelen Selçuk, 3 yıllık görev süresinin ardından görevden affını isteyerek istifasını sundu. İstifası kabul edilen Selçuk’un yerine Cumhurbaşkanı kararıyla Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

ÖSYM BAŞKANLIĞI DA YAPTI

5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat’ta doğan Özer, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Özer, Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. Özer, 1994-2010 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2017 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektör olarak görev yapan Özer, 2015-2016 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yaptı. Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atandı. Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

YARDIMCILAR DA DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı kararıyla Bakan Yardımcılıklarına da atama yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ile Dr. Sadri Şensoy bakan yardımcısı olarak göreve getirildi. Bilgili, MEB Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Aşkar ise akademisyen olarak görev yapıyordu. Şensoy da, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.