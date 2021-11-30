Milli Eğitim Şurası bugün toplanıyor

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Milli eğitim sistemini geliştirmek ve niteliğini yükseltmek için eğitim-öğretimle ilgili konuların incelenip tavsiye kararlarının alınacağı 20. Millî Eğitim Şurası’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 14:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Birinci gün açılış töreninin ardından Divan Toplantısı düzenlenecek. İkinci gün Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları ile sürecek şurada üçüncü gün ise komisyondan çıkan kararlar oylamaya sunulacak.

3 ANA KONU MASAYA YATIRILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek şurada, ana tema “eğitimde fırsat eşitliği” olacak. Şurada, “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.

Şura hazırlık sürecinde, özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şûranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; “Bakanlık olarak bu dönem önceliğimizi eğitimde fırsat eşitliği olarak belirledik. Amacımız eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden ve devasa altyapı yatırımlarından sonra artık bu konuya odaklanarak mesafe almak ve daha fazla iyileştirme imkanı sağlayabilmek. Ortak aklı işletmek ve makul olan görüşlere ulaşmak istiyoruz” dedi.

Bakan Özer Şura’nın ana maddelerinden olan öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili de şunları söyledi; “1 milyon 200 bin öğretmenimize ihtiyaç ve ilgi duydukları her konuda eğitim programlarıyla destek olmayı sürdüreceğiz.”

ŞURA’YA ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığındaki 20. Milli Eğitim Şurası’na TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri tabii üyeler olarak katılacak. Ayrıca bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edildi. Hazırlık aşamasında 32 bin 643 görüş alındı.