Milli Eğitim Şurası bugün toplanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzCumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz#Mehmet Muş
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Yatırımcılarla kritik toplantı Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022nin ilk yarısında gözlemleyeceğizYatırımcılarla kritik toplantı! Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Otelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktıOtelci çift canice öldürülmüştü… Yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı#İstanbul
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarıDaha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı#SEC
Cani baba öldüresiye darbetmişti Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıtCani baba öldüresiye darbetmişti! 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt#Cani Baba
Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsinizMutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz#Prenses Charlene
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
HABERLEREğitim Haberleri

Milli Eğitim Şurası bugün toplanıyor

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Milli Eğitim Şurası#Eğitimde Fırsat Eşitliği
Milli Eğitim Şurası bugün toplanıyor

20. Milli Eğitim Şurası bugün Ankara’da toplanıyor. 3 Aralık’a kadar sürecek olan Şura’da ana gündem maddesi ‘eğitimde fırsat eşitliği’ olacak.

Haberin Devamı

Milli eğitim sistemini geliştirmek ve niteliğini yükseltmek için eğitim-öğretimle ilgili konuların incelenip tavsiye kararlarının alınacağı 20. Millî Eğitim Şurası’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 14:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
Birinci gün açılış töreninin ardından Divan Toplantısı düzenlenecek. İkinci gün Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları ile sürecek şurada üçüncü gün ise komisyondan çıkan kararlar oylamaya sunulacak.

3 ANA KONU MASAYA YATIRILACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek şurada, ana tema “eğitimde fırsat eşitliği” olacak. Şurada, “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.
Şura hazırlık sürecinde, özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şûranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; “Bakanlık olarak bu dönem önceliğimizi eğitimde fırsat eşitliği olarak belirledik. Amacımız eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden ve devasa altyapı yatırımlarından sonra artık bu konuya odaklanarak mesafe almak ve daha fazla iyileştirme imkanı sağlayabilmek. Ortak aklı işletmek ve makul olan görüşlere ulaşmak istiyoruz” dedi.
Bakan Özer Şura’nın ana maddelerinden olan öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili de şunları söyledi; “1 milyon 200 bin öğretmenimize ihtiyaç ve ilgi duydukları her konuda eğitim programlarıyla destek olmayı sürdüreceğiz.”

ŞURA’YA ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığındaki 20. Milli Eğitim Şurası’na TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri tabii üyeler olarak katılacak. Ayrıca bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edildi. Hazırlık aşamasında 32 bin 643 görüş alındı.

Millî Eğitim Şûrası ön hazırlıkları tamam

Millî Eğitim Şûrası ön hazırlıkları tamam

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Milli Eğitim Şurası#Eğitimde Fırsat Eşitliği

BAKMADAN GEÇME!

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs