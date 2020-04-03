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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Milli eğitim müdüründen çocuklara masallar

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören minik öğrenciler için masal anlattığı videolar çekip, YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

Milli eğitim müdüründen çocuklara masallar
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, derslerine evlerinden uzaktan eğitimle devam ediyor. Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de ilkokul öğrencilerinin, derslerden artakalan zamanlarda vakit geçirmelerine yardımcı olmak için masal anlattığı videolar çekip, YouTube kanalında yayınlamaya başladı. Yiğit’in masal videolarında, bilgisayar efektleri kullanılarak, arka fon da oluşturuluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit’in anlattığı ilk masal, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu.

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