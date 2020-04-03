Milli eğitim müdüründen çocuklara masallar

Milli Eğitim Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, derslerine evlerinden uzaktan eğitimle devam ediyor. Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de ilkokul öğrencilerinin, derslerden artakalan zamanlarda vakit geçirmelerine yardımcı olmak için masal anlattığı videolar çekip, YouTube kanalında yayınlamaya başladı. Yiğit’in masal videolarında, bilgisayar efektleri kullanılarak, arka fon da oluşturuluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit’in anlattığı ilk masal, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu.