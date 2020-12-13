Milli Eğitim bütçesi TBMM’de

AK Parti milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve 127 üniversitenin 2021 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Türkiye'nin, COVID-19 salgınıyla mücadelesinde sağlıkta elde edilen başarının bir benzerinin eğitim alanında da gerçekleştiğini, Türkiye'nin, uzaktan eğitim konusunda Avrupa başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeden daha hazırlıklı olduğunun görüldüğünü belirtti. EBA sisteminin sorunsuz ilerlediğini belirten İşler, şöyle konuştu:

"EBA, gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 eğitim vizyon hedefleri doğrultusunda yenilenerek 8 milyon civarında öğrencimize, yaklaşık 1 milyon öğretmenimize COVID-19 salgını süresince hizmet veriyor. Yine, özel okulların da bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. MEB’in bütçedeki payı her geçen yıl artıyor. Öğretmen sayısı 2002’de 526 bin 470 iken bugün itibarıyla 974 bin 837'yi buluyor. AK Parti hükümeti döneminde atanan öğretmen sayısı, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geliyor.”

TIMSS RAPORU TBMM KÜRSÜSÜNDE

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise bir süre önce açıklanan TIMSS 2019 raporuna dikkati çekerek, "Ülke olarak tüm alanlarda sıralamamızı yükselttik. Ayrıca sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine taşıdık. Bu raporda açıklanan verilere göre, dördüncü sınıf düzeyinde fen alanında 59 ülke arasında İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerden daha yüksek performans göstererek 19'uncu sırada yer aldık. Matematik performansında Kanada, Fransa, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak 23'üncü olduk. Sekizinci sınıf düzeyindeyse fen alanında 15'inci, matematik alanında ise 20'nci sıraya yükseldik. Yine bu araştırma sonuçlarına göre, ülkemizin üst düzey yeterlilik ve ileri düzey yeterlilik düzeyindeki öğrenci sayılarımızda önemli artışlar sağlandı. Daha da önemlisi, ülkemizde eğitimde sağlanan bu performans ve iyileşmenin belirli bölgelerimizde sınırlı kalmayıp tüm bölgelerimizde yayılmış olduğu raporda da açıklandı" dedi.

‘ÜNİVERSİTELER ASLİ İŞLERİNE DÖNDÜ’

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, YÖK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, artan üniversite sayısının önemine dikkati çekerek, "Yetenekleri ne olursa olsun inanç ve kimlikleri nedeniyle Anadolu çocuklarının bir kısmına kapalı olan bilim yapma, düşünce üretme imkanı herkese sağlanmış oldu. Böylece düşünce dünyamız çoğulculaştı, çeşitlendi ve demokratikleşti. Üniversite sayısı arttıkça akademimiz toplumla, şehirlerle bütünleşti; sadece ülkemizin değil, şehirlerimizin de gelişmesine, sanayisine, kültür ve sanatına, sosyal hayatına katkı sağladı. AK Parti iktidarlarıyla üniversiteler asli işlerine döndü. Artık üniversitelerimiz bin bir zahmetle, zorlukla, üniversitelerin kapısına gelen Anadolu çocuklarının başörtülerini başlarından açmak için uğraşmıyor. Mezuniyet programlarında diploması verilmeyen, kürsüye çıkarılmayan, çıksa bile yaka paça indirilen başörtülü öğrenciler yok artık. Sırf sahip olduğu siyasal kimlik nedeniyle ya da imam hatip lisesi mezunu olduğu için yüksek lisans ve doktora mülakatları ya da yeterlilik sınavlarından kimse elenmiyor. Üniversiteler memleketin çocuklarına katsayı engelleriyle kapılarını kapatmıyor. İmam hatip öğrencilerini engelleyebilmek için meslek liselerini de yok eden bir yükseköğretim anlayışı yok artık. AK Parti iktidarında, YÖK, milletiyle, milletin değerleriyle, bu ülkenin çocuklarıyla didişmekle değil, kaliteli eğitimle uğraşıyor. Yükseköğretimde uluslararasılaşmaya önem veriyorum. Biz, uluslararası öğrencileri, ülkemizin stratejik hedefleri için en önemli yumuşak güç olarak görüyoruz, insan kaynağımızın ihtiyacı için de bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kültür elçisi olma ve kültürel diplomasisine katkı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te 350 bin misafir öğrenci hedefi bu vizyona çok önemli katkılar sunuyor" diye konuştu.