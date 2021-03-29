Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan kararların ardından "Okullarda da yeniden uzaktan eğitime mi geçilecek?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. “Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların, daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Eğitimde “yerinde karar” uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecek.
Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.”
ÖZEL EĞİTİM VE KÖY OKULLARI YÜZ YÜZE
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.
SINAVLAR TAKVİME GÖRE YAPILACAK
8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecek.
Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/1bZYuM2q2l— MEB (@tcmeb) March 29, 2021