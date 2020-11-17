Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak."