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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 17.11.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle devam edeceğini söylemesinin ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak."

 

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