Eğitim Servisi
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitimle devam edeceğini söylemesinin ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak."
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