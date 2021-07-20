Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram mesajı

MEB tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajın tamamı şöyle:

"Daha nice bayramları sağlıkla sarılarak kutlayabilmek, çocuklarımıza güzel anılar bırakabilmek için lütfen bu bayramda da salgın tedbirlerine uyalım.

#KurbanBayramı’mız kutlu olsun."

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı kurban bayramı mesajında paylaşmanın önemine dikkat çekerek;

"paylaştıkça.. Öğrenecek çocuklarımız; yardımlaşmanın, akrabalığın, komşuluğun, sıcaklığını ve mutluluğunu... Nicelerine sağlıkla, barışla ve huzurla... Bayramınızı kutluyorum. Ziya Selçuk" dedi.