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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram mesajı

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurban bayramını kutlamak amacıyla sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "salgın tedbirlerine uyalım" uyarısı yapıldı.

MEB tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajın tamamı şöyle:
"Daha nice bayramları sağlıkla sarılarak kutlayabilmek, çocuklarımıza güzel anılar bırakabilmek için lütfen bu bayramda da salgın tedbirlerine uyalım.
#KurbanBayramı’mız kutlu olsun."

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da  sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı kurban bayramı mesajında paylaşmanın önemine dikkat çekerek;
"paylaştıkça.. Öğrenecek çocuklarımız; yardımlaşmanın, akrabalığın, komşuluğun, sıcaklığını ve mutluluğunu... Nicelerine sağlıkla, barışla ve huzurla... Bayramınızı kutluyorum. Ziya Selçuk" dedi.

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