Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni atama

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nda alınan yeni kararla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül atandı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde de daire başkanı olarak görev yapan Gül, şimdi görevine müdür olarak devam edecek.

MEHMET NEZİR GÜL KİMDİR?

Nezir Gül, 1965 yılında Gaziantep'te doğdu, Nizip İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Nizip’te Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yapan Gül, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde görev yapmaya başladı. Gül, 2020 yılının Nisan ayından bu yana Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.