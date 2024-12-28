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Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Akademisi#Milli Eğitim Bakanlığı#Akademik Kurul Üyesi
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 16:32

Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında bulunan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı, Milli Eğitim Akademisinde akademi başkanı ve 10 akademik kurul üyesi için kadro ihdası yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve 2 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi. Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

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#Milli Eğitim Akademisi#Milli Eğitim Bakanlığı#Akademik Kurul Üyesi

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