Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Velinin kararı etkili olacak

Bakan Ziya Selçuk, yarın başlayacak uzaktan eğitim öncesi İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Salgın riskinin devam etmesi nedeniyle eğitim öğretim konusunda kararların sürecin seyrine göre netleşeceğinin vurgulandığı toplantıda soruları yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk özetle şu bilgileri verdi:

HERKESİN MECBURİYETİ OLMAZ

“Okula gitme zorunluluğu sadece eğitsel bir problem değil, sosyolojik bir problem aynı zamanda. Velileri zorlayarak herkesin bir mecburiyeti olacaktır cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal altyapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir konu değil, genel bir afet durumu. Salgın döneminde diyelim ki velilerin ailesinde kronik hastalığı olan var ya da başka bir sorun var velinin inisiyatifinin dikkate alınması söz konusu olacak. Okula gönderilmeyen çocuklar uzaktan eğitimden sorumlu olacak.

SADECE GÖRDÜKLERİNDEN SORUMLULAR

Yüz yüze eğitime geçildiğinde de okul günleri ve müfredat içeriği seyreltilecek. Çocukların sorumluluğu seyreltilmiş müfredattan olacak. Uzaktan eğitim ilk başladığında, mart ayında EBA 18 milyon öğrenciye hizmet verecek bir altyapıya sahip değildi. Bu, Almanya, Fransa, İngiltere’de de böyle. Henüz altyapı hazır değildi. Bu süreçte ölçme değerlendirme konusunda ‘yüz yüze olmayan eğitimden muafsınız’ dedik. Bu dönemde çocuklar ölçme değerlendirme açısından da uzaktan eğitimde gördükleri konularla ilgili sorumluluk sahibi olacaklar. O yüzden de uzaktan eğitim altyapının daha zayıf olduğu mart ayındaki gibi algılanmıyor. Biz uzaktan eğitimi çok daha güçlendirilmiş, niteliği uluslararası standartlara taşınmış bir yer olarak görüyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizin eksiğini gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız.

KADEMELER BELLİ DEĞİL

Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül’de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan MEB’in sitesinde ne yazıyorsa ona itibar edilmesidir. 21 Eylül’de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul her hafta toplandığı ve değerlendirme yaptığı için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız.

KÜÇÜK SINIFLARDAN BAŞLAMAKTA KARARLIYIZ

Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle biz küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız. Çünkü bu çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ihtiyacı var. Bunu karşılama için de öğretmeniyle az da olsa, bir şekilde bir tanışsınlar. Öğretmenlerimiz ‘okullarda olmak istiyoruz, ulaşamadığımız öğrencilere nasıl ulaşırız’ diyor. Bu süreçte, zor zamanda milletimize sahip çıktılar. Bu yüzden müteşekkirim.

ÖĞRETMENE TAM MESAİ YOK

HES kodları vasıtasıyla herhangi bir öğrencimizin yakınında-ailesinde bir vaka söz konusu ise o öğrencinin yüz yüze eğitim başladığında okula devam etmemesi konusunda, anlık tedbir alıp da okul yöneticisinin telefonuna düşecek şekilde yazılım altyapımız bitti. Böyle bir risk söz konusuyken bizim onları davet etmemiz asla söz konusu olamaz. Öğretmenlerimiz için tam zamanlı bir mesai düşünmüyoruz. Okul en güvenli yer. Tedbirimizi olağanüstü alıyoruz.”

ÖZELLERE VERGİ İNDİRİMİ OLABİLİR

Bakan Selçuk, velilerin özel okul ücretinde indirim talebiyle ilgili de şunları söyledi: “Özel okullarda indirim yapma konusunda, her birinin şartı, ücreti farklı olduğu için, kirada olan ya da olmayan okullar var, okula göre değişecek durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var. Vergi ve benzeri konularda velilerle ilgili bazı kolaylaştırmalar neler olabilir diye çalışıyoruz ve önümüzdeki hafta belirli bir noktaya gelmiş olacağız. Şu anda netleşmiş olan konu şu, velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları konusunda da kendileriyle her türlü irtibat içindeyiz.”,

İLK HAFTA DERS YOK

Bakan Selçuk, öğrencilerin okula gittikleri ilk haftanın uyum haftası olacağını söyledi: “İlk hafta ders işlenmeyecek. Öğrencilere uyum konusunda paket hazırladık. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık eğitimleri konusunda çalışmaları yaptık. Temassız oynanabilecek oyunlar kitabı hazırladık. Uyum haftasında ne yapılmalı ne olmalı tüm bunların cevabı içinde. Öğretmenler için hazırlık yaptık. Canlı platformlar kurduk. EBA Akademik Destek, yapay zeka temelli dünyada birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin ilgisi, seviyesi, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan bir zeka. Bir milyon öğrenci varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem.”

GEZİCİ EBA’LAR GELİYOR

"Bulundukları bölgeler itibariyle internete erişimde sorun yaşayan çocuklarımız var. 16 milyon çocuğun erişimiyle ilgili genel bir problem görünmüyor. Ama 1.5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Nereden biliyoruz erişmediklerini, çünkü o çocukları EBA’da hiç göremiyoruz. Bu bir problem. Erişmek için şunu yapacağız, bu tür durumu olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set, somut kitaplar veriyoruz. Çünkü erişimlerinde sorun var. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz, diğerlerine vermiyoruz. 5 bin 200 EBA Destek Noktası kuruyoruz. Gezici EBA Destek Noktası da hazırlıyoruz. İsteyen her çocuk gelip burada özel hazırlanmış güvenle oturabileceği ortamda çalışabilir.”

CANLI DERS KAPASİTESİ 10 KAT ARTTI



"Televizyon kanalları için 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personeli ve diğer uzmanlar olmak üzere binden fazla kişi neredeyse 7/24 çalışıyorlar. 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yaptık. Bir dersin yapılma süreci yaklaşık beş gün sürüyor. EBA’da her sabah spor olacak. EBA TV videolarımız hazır. Canlı derslerin kapasitesini mart ayına göre 10 kat arttırdık.”

OKULLARA TEMİZLİK STANDARDI

"Türk Standartları Enstitüsü’yle (TSE) yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı. Bu özel bir standart, korona dönemi standardı. Neler yapabiliriz, uzmanlar belirledi. Okulun her ortamıyla ilgili standartlar çıkartıldı. Bu standartları sağlayan okullara ‘Okulum Temiz’ belgesini veriyoruz. Her okulun eksiklerini saptıyoruz, ihtiyaçlarını gönderiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte bir sorun yaşamıyoruz.”