Milli Eğitim Bakanı uyardı: Ekip olursak çocuklarımız kazanacak

Sosyal medya hesaplarından eğitim ve öğretimle ilgili sık sık mesajlar paylaşan Ziya Selçuk’tan bu kez uyarılar geldi. Bakan Selçuk, “Öğretmenler birbirlerine de ‘hocam’ der. Çünkü öğretmenler biraz da herkesin öğretmenidir. Bir öğretmen olarak birkaç not aldırmak istiyorum” diyerek şunları yazdı:

ELİMİZDEKİ EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM

“Birinci notum şu: Salgın döneminde, eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam ettiğimiz her güne sıkıca tutunmalıyız. Lütfen uzaktan eğitime, EBA TV’ye, canlı sınıflara ağırlık verin. Bu koşullarda elimizdeki en gerçekçi çözüm bu. Lütfen gayret edelim. İkinci notum şu: Yüz yüze eğitime özenli ve oldukça kontrollü bir geçiş yapılacak. Öğrencilerimiz, bizim evlatlarımızdır ve en ufak bir risk durumuna mahal verecek adım atmayacağız. Çocuklarımızın sağlığının en hassas noktamız olduğunu unutmayalım. Üçüncü notum: Biz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimizle büyük bir eğitim ekibiyiz. Hepimiz ‘eğitim’ için eğitim aldık. Bütün işimiz gücümüz, çabamız, derdimiz, endişemiz, çözümümüz, meselemiz ‘eğitim’. Her bir adımında büyük zorlukların içinden geçtiğimiz şu salgın günlerinde, işin bu kısmını bize bırakın. Bu ülkenin öğretmenlerine güvenin ve siz tedbirinizi almaya, çocuklarımıza evde destek olmaya, onları her türlü kaygıdan uzak büyütmeye odaklanın. Böylece, birlikte bir ekip olup birbirimize olan inancımızı yitirmez ve kenetlenirsek çocuklarımız kazanacak. Notlar bugünlük bitti; sınav yok, sözlü serbest... Siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.”