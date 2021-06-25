Milli Eğitim Bakanı toplu açılış yaptı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti. Vali Sinan Güner ile görüşen Selçuk'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından Bartın Belediyesine geçen Selçuk, burada Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüştü.

Makamda basına kapalı gerçekleşen ziyarette Selçuk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ne katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha iyi eğitim görebilmeleri için el birliğiyle projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk, bilimsel kimliği, disipliniyle öne çıkmış üstat Fuat Sezgin'in adına okul açmakla çocuklara bir vizyon, hedef ve rol model gösterildiğine işaret etti. Okulların açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, "Burada açacağımız okulların elbette çok teknik detayları var. Emin olun ki öğretmenlerimizin, çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamak temel gayemiz. Çocuklarımızın okula severek gitmesi yine arzularımız arasında. Bütün bunları yaparken istiyoruz ki çocuklarımız sanat, spor, kültür, bilim anlamında çok daha iyi yetişsinler, daha donanımlı olsunlar. Bugün ilkokula başlayan çocuklar 2040'a doğru çalışma hayatına atılacak ve bize bir soru soracaklar, 'Siz bizi neye hazırladınız?' diye. O günün dünyasındaki büyük değişimler, tüm dünyayı sarsacak. Bu sarsıntıya hazır olmak için de görüyorum ki Bartın'ın büyük hazırlıkları var. Okullarımızda ortaya çıkacak başarılar, çocuklarımızın ortaya koyacağı bilimsel projeler, çalışmalar, eğitimsel başarılar, geleceğe yatırım olarak görülecektir." diye konuştu.

"TELAFİDE BEN DE VARIM ÇALIŞMASINI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de bazı sorunlara ve eksikliklere yol açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim vazifemiz, bu eksikleri tamamlamaktır. Bu vesileyle 'Telafide Ben de Varım' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 5 Temmuz'da da asıl program başlayacak. Bu süreçte telafide Bartın'ın gereken her türlü hazırlığını yaptığını görüyorum. Buraya katkı vermekten ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Atölyelerimizin sayısını burada artıracağız ve atölyelerle zenginleşen okullarda daha mutlu çocuklar olacak inşallah. Bütün bu çalışmalar yürütülürken Bartın'ın artık kendi içine kapanan değil, çevre illerle yarışan değil, dünya başkentleriyle yarışan bir şehir haline gelmesi için de ne gerekirse yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın buralara verdiği önemin farkındayız. Eğitime verdiği önemin farkındayız. Biz de bu yolda arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile tören alanından canlı bağlantıyla Amasra, Ulus, Kurucaşile ilçelerinde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını yaptı. Selçuk ve beraberindekiler, ardından Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi. Daha sonra Alper Ataman adlı 9 aylık bebeği kucağına alarak seven Selçuk, "Geleceğin milli eğitim bakanı" dedi.