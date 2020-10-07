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Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "köy okulları" açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "köy okulları" açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerin tercihine bağlı olarak açık kalacağını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Ziya Selçuk, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir." ifadelerini kullandı.

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