Milli Eğitim Bakanı Selçuk Masal Evi’nde ‘koz’ oynadı

“Anadolu Masallar Projesi” ile ilgili olarak Bakan Selçuk, “Kültürümüzün dokularında yer alan, ninelerimizin, dedelerimizin dillerine yerleşmiş masallarımızı aktarmanın bir projesi bu. Çocuklarımızın masal tadında bir eğitim, bir terbiye süreci içerisinde yaşamalarına katkı sağlıyoruz” dedi. Bakan Selçuk, ‘Masal Evleri’nde geleneksel oyunların oynandığını, beceri atölyelerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “300 binden fazla öğretmenimizin, Anadolu masallarını, Dede Korkut masallarını öğrenmiş olması, drama ile bu konuda destek almış olmaları bütün öğretmenlerimizin aslında Anadolu kültürü ile yeniden tanışması ve somut olarak da bunun karşılığını bulması anlamına geliyor. Bu nedenle öğretmenlerimizin masalları öğrenirken kendi evlerindeki çocuklarına da masallarını anlatmaları, aslında derslerini sunarken masal tadında dersler anlatmaları için de bir fırsat oluşturuyor.” Bakan Selçuk, açılışın ardından Masal Evi’ni gezerek, çocuklarla birlikte geleneksel oyun olan ve cevizle oynanan ‘koz’u oynadı. Daha sonra bahçeye çiçek diken çocuklara yardım etti.