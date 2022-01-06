Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze devam

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Bakan Özer salgın sürecinde yüz yüze eğitimin seyri hakkında şu bilgileri verdi:

“Omikron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreç başarılı bir şekilde devam edecek. Bugün itibariyle COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okuldan COVID-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor.”