Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te

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Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Milli Eğitim Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Ziyaretinde stantlarda öğrencilerin anlattığı ürünleri yakından inceleyen Özer, ziyaretçiler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Özer, ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in; robotik, uzay araçları, otomasyon ve yapay zekayla ilgili Türkiye'deki öğrencilerin, gençlerin, yetişkinlerin geliştirmiş olduğu tüm projelerin sergilendiği bir yer olduğunu ve artık bir "çatı festival", "bilim teknoloji festivali" haline geldiğini söyledi.

"FARKLI BAKIŞ AÇILARINI GÖRMELERİ AÇISINDAN DA MÜTHİŞ BİR SERGİ ALANI"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 genel müdürlük ve 800 öğrenciyle bu süreç içerisinde aktif olarak yer aldıklarını bildiren Özer, "Ben bu sürece katkı veren tüm genel müdürlüklerimize, tüm öğrencilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten bu büyük bir organizasyon. Öğrencilerimiz açısından da farklı ürünlerin gözlemlenmesi, kendi çalıştıkları ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili farklı bakış açılarını görmeleri açısından müthiş bir sergi alanı" diye konuştu.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özer, "TEKNOFEST'in düzenlenmesinde büyük emek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, Selçuk Bayraktar'a ve tüm çalışma arkadaşlarına da en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız artık savunma sanayi ile ilgili, özellikle yerli ve milli savunma sanayiyle ilgili son yıllarda gerçekten çok ciddi katkılar ortaya koydu. Tüm alanlarda savunma sanayiyle ilgili ciddi açılımlar gerçekleşiyor" dedi.

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"TÜRKİYE, ÜRETTİKÇE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR"

Mahmut Özer, TEKNOFEST'in gençlere ve Türkiye'nin geleceğine yaptığı katkıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocuklarımızın, ortaokul çağındaki çocuklarımızın ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin bu atmosferde olmaları, onların Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili hedefine odaklanması zihinlerine daha önceden o konular üzerine teksif etmeleri anlamında da çok büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye, ürettikçe çok daha güçlü olacaktır. Savunma sanayinde, robotikte, uzay araçlarında ne kadar çok üretirse Türkiye; bölgesinde ve dünyada iddialı bir ülke olacaktır. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."