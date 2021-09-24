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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 86’sı antikorlu

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 86’sı antikorlu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu belirterek "Çoğun kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.

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Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı yaptığı ziyarette 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanıldığını anımsatarak bugün üçüncü haftanın tamamlandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberler kapsamında sürecin yönetildiğini belirten Özer, okulların temizlik, dezenfektan, maske gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiğini anlattı.

Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze sınıf bazlı ara verildiğini ve ara verilen sınıfların 14 gün sonra yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ettiğini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"14 gün ara verildiği zaman öğrencileri kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırlamış olduğumuz dijital platformlar üzerinden canlı ders öğretmenleri tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere de tabletleri ücretsiz olarak kendilerine veriliyor. 6 Eylül itibarıyla 45 sınıfımızı yüz yüze eğitime ara vermiştik, pazartesi günü itibarıyla 45 sınıf yüz yüze eğitime başladı. Yine salı günü itibarıyla yüz yüze eğitime ara veren 50 sınıf, tekrar yüz yüze eğitime başladı. Çarşamba günü 63 sınıf yüz yüze eğitime tekrar döndü. Perşembe günü 40 sınıf yüz yüze eğitime geri döndü. Şu anda bugün sabah itibarıyla 6 Eylül haftasındaki yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor."

Bakan Özer, bu süreçteki en büyük avantajın öğretmenlerin aşılanma oranları olduğunu dile getirdi. Öğretmenlerin aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Özer, şunları kaydetti:

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"Şu anda eğitim sistemimiz içerisinde 1,2 milyon öğretmenimiz hizmet vermekte. Bu öğretmenlerimizin yüzde 92'si en az bir doz aşı oldu. İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 86. Bu oranlar çoğu kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek. Dolayısıyla şu anda eğitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajımıza öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması, hatta Türkiye ortalamalarının da çok üzerinde olması oluşturuyor. Onun için tüm öğretmenlerimize bu süreçteki katkıları ve desteklerinden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum." 

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Öğretmen