Milli Eğitim Akademisi Yönetmeliği yayımlandı

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Yönetmelikle, Başkanlığın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyecek, gelişen şartlara göre güncelleyecek. Öğretmenlere, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetlerini planlayacak olan Başkanlık, onların eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlayacak ve eğitimlerin etkinliğini takip edecek. Ayrıca Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapanlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitim verilebilecek.

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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Başkanlık, eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, görev alanına giren konularda yayın yapacak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütecek. Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirecek. Öğretmenlere yönelik özel gün ve kutlama programlarını da koordine edecek olan Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarda gelişimlerine yönelik faaliyetler de yürütecek.

9 BİRİM VE ÖZEL BÜRO OLACAK

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının hizmet birimleri, daire başkanlığı düzeyinde 9 birim ve bir özel bürodan oluşuyor. Ayrıca Başkanlık bünyesine atanan veya görevlendirilen milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları, Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda, araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapacak, ulusal ve uluslararası çalışmaları takip edecek, Türkiye’de uygulanabilir politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacak. Öte yandan Başkanlığın görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek. Eğitim ve uygulama merkezlerinin denetiminden Bakanlığın denetim birimleri sorumlu olacak ve Başkanın talebi üzerine ilgili Bakanlık birimlerince denetim gerçekleştirilebilecek.

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KURUL 10 ÜYEDEN OLUŞACAK

Yönetmelikle, Milli Eğitim Akademisi Başkanının görevleri de belirlendi. Bu kapsamda, Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminde Başkan, Milli Eğitim Bakanına karşı sorumlu olacak. Başkan, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuat ile kalkınma planı, stratejik plan ve diğer üst politika belgeleri doğrultusunda Başkanlığı yönetecek. Başkanlığın görev alanına giren konularda, amaç, hedef ve stratejiler oluşturacak olan Başkan, bunların uygulanma süreçlerini koordine edecek. Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu ise başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak.

YETERLİLİKLERİ BELİRLEYECEK

Kurul, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterliliklerin belirlenmesini sağlayacak ve Başkanlık tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını hazırlayacak. Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından Milli Eğitim Akademisinden çıkarma cezası alanların bu cezaya karşı yaptıkları itirazları inceleyerek karara bağlayacak olan Kurul, özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim ve iş birliği taleplerini değerlendirerek karar verecek. Kurulca hazırlanan standartlar, yeterlikler, eğitim programları ve yıllık çalışma planı Milli Eğitim Bakanı’nın onayından sonra uygulanabilecek.