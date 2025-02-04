Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül’de başlayacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin NTV’de katıldığı Ahmet Ergen’le Özel Röportaj programında Milli Eğitim Akademisi’ni anlattı. Akademinin uzun yıllardır Türkiye’de tartışılan bir konu olduğunu belirten Bakan Tekin şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde öğretmen yetiştirme modellerinde değişimler oluyor. Türkiye’de geçtiğimiz yılın ekim ayı itibariyle bu kurumsal yapıyı kurmuş olduk. 1 Ocak’tan itibaren de resmi olarak kurulları oluşturuldu. Akademinin uygulaması ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. 1 Eylül’e kadar kurumsallaşmayı tamamlamış olacağız.

AKADEMİ 30 İLDE OLACAK

Fiziki anlamda baktığımızda ise hizmet içi eğitim merkezlerimiz var. Akademi için kullanılabilecek olanları dönüştürmeye başladık. Bakanlığımızda da uygun olan yerleri dönüştürmeyi planlıyoruz. Akademileri 30 civarı ilde kurmayı planlamıştık. Her ilde olacak diye bir durum yok.

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14 AYLIK EĞİTİM

MEB olarak öğretmen adaylarımız mesleğe başlamadan önce programlarımıza detaylıca vakıf olmasun istiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Daha önemli olan da, öğretmenlerle ilgili raporlarda verimliliğin en yüksek olduğu zamanın mesleğin 10-15 yıllarında olduğu görülüyor. Mesleğe yeni başlayanların başarısı ise pek yok. Dünyada bu durum tam tersi. İtalya’da bir öğretmen mesleğe başlamadan önce 550 saat uygulamalı ders alıyor. Bizim eğitim fakültelerinde 90 saat. Oysa bizim birleştirilmiş sınıflarımız, köy okullarımız, çok programlı okullarımız ya da üst düzey geliri olan öğrencilerimizin okuduğu okullar var. Bunların hepsini kapsayacak 14 aylık bir eğitim planladık.

ADAY ÖĞRETMENE ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ

Artık KPSS değil Akademiye giriş sınavı yapılacak. Bu sınavın sonuçlarına göre akademiye asgari ücretin üzerinde sayılabilecek bir ücretle aday öğretmen olarak almış olacağız. Buradaki 14 aylık eğitimin bir kısmı teorik olacak. Bu eğitimin sonunda başarılı olanlar uygulamaya geçecekler. Burada çoklu değerlendirme dediğimiz bir uygulama var. Belirlediğimiz okullara bu arkadaşlarımızı göndereceğiz. Adaylar farklı öğretmenlerin yanında uygulamalı eğitim alırken meslek sevgisi, öğrencilere yaklaşım, mesaiye riayet gibi alanlarda değerlendirilecek. Böylece aday öğretmen en az 3 kişi tarafından değerlendirilmiş olacak.

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KPSS’YE YAKIN BİR SINAV OLACAK

Akademiye kabul için yapılacak sınavların ilki 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Bununla ilgili olarak ÖSYM ile anlaştık. Kabaca KPSS yakın bir sınav olacak ancak okullarda okuttuğumuz müfredatı sınavda bir konu başlığına dönüştürdük. Ayrıca Türk eğitim tarihi ile ilgili de sorular sorulacak. Sınava giriş hakkı sınırsız. 2024 yılında KPSS giren arkadaşlarımızla ilgili bütçe kanunu yeni geçti. Son bir defa bir grup öğretmen arkadaşımızı alacağız. Ardından yeni süreç başlayacak.

ÜNİVERSİTE BİLİM İNSANI YETİŞTİRİR

Bugüne kadar eksik olduğunu düşündüğüm kısım şöyle. Üniversitelerin lisans programları akademik eğitim veriyor. Ortaokul matematik öğretmeni ise bizim okullarımızda, bizim programlarımızı öğreten kişidir. Akademide öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları daha yoğun almalarını hedefliyoruz.

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PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞECEKLER

Akademide başarılı olanların ataması gerçekleşecek. Puan üstünlüğüne göre kendi seçecekleri okullara yerleştirilecekler. Başarısız olanları için telafi sınavları olacak. Yine başarısız olursa tekrar sınava girerek sürece baştan başlamaları gerekecek.