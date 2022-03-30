Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir özellikleri nelerdir ve temsilcileri kimlerdir?

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Milli edebiyat zevk ve anlayışı, benimseyen şairler, sade ve anlaşılır bir dille ülkemizde yaşayan Anadolu insanının sıkıntılarını anlatıyor.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Özellikleri Nelerdir?

Milli edebiyat zevk ve anlayışı, Cumhuriyet döneminin saf şiirine benzer. Tema yönünden de diğerlerinden ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle de millet ve vatan sevgisini işler. Memleketçi ve milliyetçi bir şiir anlayışına sahiptir. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şiirlerin başlıca özellikleri ise şunlardır:

Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin devam ettiği dönemde ortaya çıkarak, tüm dünyadaki milliyetçilik akımının hakimiyetinden etkilenmiştir.

Yabancı dillerden kalan dil kuralları terk edilmiştir.

Milliyetçi bir içeriğinin olması nedeni ile Türk diline büyük önem verildi.

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Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.

Milli konulara yer verilir ve bu eserlerde millî hisler ön planda tutulur.

Şairler şiirlerini, Hisar, Çınaraltı, Kültür Haftası gibi dergilerde yayımlamıştır.

Hece vezni kullanılıyor.

Sözcükler her zaman ilk anlamları ile kullanılır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin içerik ve tema bakımından Millî edebiyat dönemi şiiri ve Halk şiiri ile benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştırırsak;

Milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettirmeyi amaçlayan şiirlerde genellikle kişisel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları bu yolda yerli ve milli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.

Millî edebiyat dönemi şiirleri ve Halk şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temaları şiirlerinde işler.

Şiirlerde neredeyse hep aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler bir dergi etrafında toplanmıştır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı edebiyatçılarından diğerler akımlara göre daha çok etkilenmiştir.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışının Temsilcileri Kimlerdir?

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) : Oyun yazarı ve şairdir. “Neredesin?” şiiri ile tanınmış ve sevilmiş olan bir şairdir. Halk şiiri geleneğine bağlı olarak eser veren bir şairidir. Aşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıtan şairdir.

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Arif Nihat Asya (1904-1975) : “Bayrak Şairi” olarak şeklinde bilinen en önemli şairler arasında yer alır.

Kahramanlıkları, dini ve milli duyguları sade bir dille şiirleştirmiştir.

Rubai türünün son ustaları arasında yer alır.

Kemalettin Kamu (1901-1948) : Vatan sevgisini, gurbet, aşk ve doğa sevgisini işlediği şiirleri ile tanınır. Özellikle de “Bingöl Çobanları” adı verilen pastoral şiiri çok ünlüdür.

Ömer Bedrettin Uşaklı (1904-1946): Hece ölçüsü ile şiirler yazdı. Anadolu’yu, deniz güzelliklerini ve tarihi işlemiştir. Deniz Sarhoşları, Sarıkız Mermerleri, Yayla Dumanı

Orhan Şaik Gökyay (1902-1994): Önceden aşık tarzına uygun, genellikle ulusal ve milli konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’lı yıllardan sonra folklor, edebiyat tarihi ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Dedem Korkut’un Kitabı, Destursuz Bağa Girenler, Kâtip Çelebi’den Seçmeler

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Zeki Ömer Defne (1903-1992): Halk Edebiyatı hece ölçüsünde ve geleneklerine bağlı çağdaş şiirler yazdı. Anadolu’yu şiirlerinin ana teması şeklinde kullandı. Yurt güzellemeleri ile tanındı. Denizden Çalınmış Ülke, Kardelenler, Sessiz Nehir

Behçet Kemal Çağlar (1908-1969): Halk şiiri şekil özellikleri ile şiirler yazmıştır. Cumhuriyete ve Atatürk’e olan sevgisini anlatmıştır.